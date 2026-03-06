Проект «КОД РОССИЯ» представил образы ценности «Гражданственность»

Проект «КОД РОССИЯ» представляет 17 традиционных ценностей России в визуальном формате, помогая их осознанию и организации общественной дискуссии.

Автор проекта, политконсультант, социальный архитектор Алена Август, рассказала о задачах проекта: «С 2025 года наша команда предлагает визуальный ряд, подготовленный идеологом и профессиональным художником, который уже используют педагоги и специалисты по молодежной политике для заинтересованных дискуссий о ценностях, описанных в 809 Указе Президента России. «Картинка» помогает начать этот разговор, увидеть историю формирования ценности, различные ее проявления и примерить на себя и свою жизнь. Образы уже появляются на экранах гаджетов, обсуждаются в социальных сетях. «Собирательность» помогает сделать образ более глубоким, проявляя стержень ценности, ее «ключ».

Вместе с проектом «Другое Дело» авторы организовали дискуссию в пространстве интернета – люди делятся образами и пишут свои мысли о ценностях, о том, как они отражаются в истории России и истории их семьи.

Проект предлагает обсудить ценность «Гражданственность». Это особая связь человека с государством, выражающаяся в чувстве ответственности за происходящее в обществе и сознательном отношении человека к своим правам, свободам и обязанностям.

Русь стародавняя

Князья земли русской, думая смолоду о личном величии, войдя в лета зрелые, приходили к идее объединения во славу земли русской, смело сражаясь за нее и мечом, и словом.

СССР

«Тимуровцы» с малых лет росли гражданами, помогая всем, кому нужна была их помощь. Героям войны, одиноким старикам и матерям – кому воды натаскать, кому дровами помочь, кому с малышами посидеть. Главное – делать хорошо и без хвастовства!

Россия

Солдаты правды – так можно назвать современных журналистов. Они всегда на переднем крае, что бы ни случилось, их задача рассказать людям правду. Герои – о героях.