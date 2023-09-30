23 и 24 сентября состоялась встреча участников и экспертов творческих проектов «Фанерон» в парке «Зарядье». Конкурс стартовал еще 5 июля и за это время собрал целых 113 заявок по таким направлениям, как информационные технологии, визуальное искусство, звуки будущего, современные технологии, игры и комикс.

24 сентября в программе лектория «Заповедного посольства» спикерами выступили артисты проекта «Квартирник ФМ», они поделились с ребятами секретами организации творческого комьюнити и лайфхаками выступления на сцене.

Основатель проекта, лидер поп-рок группы и организатор музыкального фестиваля «Сборник» Алиса Крайт рассказала, как собрать свое творческое комьюнити без соперничества на сцене, построить его философию и организовать концерт, на котором артисты и слушатели станут единым целым.

«Очень много возможностей сейчас открыто в музыкальной индустрии, подходы меняются, позиция конкуренции уже не такая эффективная, на смену приходят другие модели. Один из выигрышных форматов для развития — это сотрудничество и коллаборации, ведь это ведёт к выигрышу всех участников процесса, а также взаимному росту и развитию», — заключила Алиса.

Автор-исполнитель и руководитель вокальной школы Наталья Романова продемонстрировала на практике способы подготовки выхода на сцену и поделилась секретами, которые смогут избавить начинающих музыкантов от потеющих ладоней и дрожи в голосе во время выхода к своей аудитории.

Не менее интересной и вовлекающей получилась лекция другого резидента проекта, вокалиста, автора-исполнителя и участника фестиваля Таврида.Арт Ильи Рапопорта. Илья поделился собственным опытом сотрудничества с музыкантами и рассказал, на что нужно обращать внимание при взаимодействии с музыкальной командой.

В завершение программы лекторы ответили на все вопросы, а также пригласили всех желающих на свои концерты, сезон которых уже открыт.

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