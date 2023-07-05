Проект «Лагерь креативных лидеров»: конкурсный отбор продлен до 16 июля

Организаторы продлили заявочную кампанию конкурса креативных лидеров до 16 июля включительно и расширили возрастной диапазон участников – от 18 до 40 лет. Конкурс – первый этап федерального проекта «Лагерь креативных лидеров», организованного АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие могут креативные предприниматели, основатели стартапов и лидеры команд креативного сектора. 10 победителей до конца года отправятся на образовательные интенсивы в города-лидеры по темпу развития креативных индустрий в стране: Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск. Иногородним участникам будут оплачены логистика и проживание.



В каждом городе лидеры проведут 4 образовательных дня вместе с экспертами и предпринимателями из сферы креативных индустрий: разборы реальных кейсов, нетворк-встречи с региональными представителями креативного бизнеса, экскурсии-погружения в креативные пространства города.



Программа обучения даст необходимые для предпринимателей знания: тренды креативной экономики, инструменты развития и применения навыков креативного мышления, выявление потенциала команды и построение пути развития бизнеса, навыки презентации для разных типов целевых аудиторий. Сопровождать выполнение заданий и процесс обучения будут опытные наставники-практики. Поэтому у участников будет возможность сразу же применить новые знания в собственном деле.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте (https://creative-leaders.ru/) и заполнить анкету, приложив портфолио достижений команды и видеообращение креативного лидера.

Десятку лучших определят профессионалы креативного бизнеса: Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо», Илья Бачурин, продюсер кино и телевидения, генеральный директор «Москонцерт», Юрий Омельченко, совладелец и PR директор галереи современного искусства Omelchenko Gallery, Екатерина Кузнецова, управляющий партнер маркетингового и креативного агентства Fingertips, сооснователь школы маркетинга Yummy Tips, Роман Христюк, музыкальный продюсер, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group – всего более 30 представителей креативных отраслей. Полный список жюри представлен на сайте проекта: https://creative-leaders.ru/

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