Проект «Лагерь креативных лидеров» приглашает предпринимателей подавать заявки на обучение по программе креативного лидерства

С 30 мая по 2 июля открыт прием заявок на участие в конкурсе креативных лидеров. Победители пройдут очную образовательную программу по развитию и креативной трансформации бизнес-проектов. Конкурс – первый этап федерального проекта «Лагерь креативных лидеров», организованного АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие могут креативные предприниматели, основатели стартапов и лидеры команд креативного сектора из любого региона страны. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку с портфолио значимых проектов, достижений команды и видеообращением креативного лидера.

Десятку лучших определят профессионалы креативного бизнеса: Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо», Илья Бачурин, продюсер кино и телевидения, генеральный директор «Москонцерт», Юрий Омельченко, совладелец и PR директор галереи современного искусства Omelchenko Gallery, Екатерина Кузнецова, управляющий партнер маркетингового и креативного агентства Fingertips, сооснователь школы маркетинга Yummy Tips, Роман Христюк, музыкальный продюсер, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group – всего более 30 представителей креативных отраслей. Победители конкурса пройдут бесплатное оффлайн-обучение в городах-лидерах по развитию креативных индустрий: Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск.

В каждом городе лидеров ждут четырехдневные интенсивы от экспертов и предпринимателей сферы креативных индустрий: разборы реальных кейсов, нетворк-встречи с региональными представителями креативного бизнеса, экскурсии-погружения в креативные пространства города.

Елена Гребенева, директор АНО «Креативный путь» и автор проекта «Лагерь креативных индустрий»: «Число предпринимателей, занятых в сфере КИ, достигает 14%, и это весомый потенциал для эффективного развития креативной экономики в стране. Но чем дальше регион от столицы, тем этот показатель меньше. Конкурс и дальнейшая программа по обучению креативному лидерству – новая и доступная возможность для предпринимателей из любого региона провести креативную трансформацию своих проектов и бизнеса. Участие в конкурсе креативных лидеров может стать экспериментом в вашей карьере, а победа – приблизить к желаемым целям и расширить спектр возможностей в текущих реалиях».

Официальный сайт: creative-leaders.ru .

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