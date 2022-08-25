Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» доступен в Okko

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой и онлайн-кинотеатр Okko заключили соглашение, в рамках которого первый сезон культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» теперь доступен в бесплатной подписке сервиса.

Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова: «Для фонда сотрудничество с Okko – одно из важнейших направлений развития, так как благодаря онлайн-платформе каждый может в удобное для себя время посмотреть программы, посвященные музыкальной истории России. Такого контента сейчас крайне мало – такие программы особенно актуальные сегодня и нужны для развития кругозора, интеллекта и воспитания гордости за свою страну и ее великую культуру у самой широкой аудитории россиян».

Телепроект «Моя Россия: музыкальное путешествие» запущен фондом Оксаны Федоровой в 2021 году с целью популяризации музыкального наследия великих русских классиков, которые жили и работали в разных городах нашей большой страны.

Первый сезон включает 4 программы, посвященные музыкальной истории Москвы, Твери, Пскова и Курска. Ведущая проекта – Оксана Федорова путешествует по памятным местам, связанным с творчеством композиторов, музыкантов, артистов, чьи жизненные маршруты пересекались в этих старинных городах. Через призму городской среды и исторического ландшафта вместе с экспертами программы – известными музыковедами, артистами, музыкантами и ведущей проекта зрители открывают для себя новые, интересные, а порой малоизвестные факты из музыкальной жизни России.

Съемки программ проходили в музеях и усадьбах, театрах и парках, уникальных храмовых комплексах, которые хранят память о музыкальных деятелях, создававших основы национальной музыкальной школы.

Героями программ стали такие великие личности как П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, В.В. Андреев, С.Я. Лемешев, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов и многие другие деятели культуры и искусства, наследие которых – мощный фундамент и источник вдохновения для музыкантов современной России и юных талантов.

Второй сезон проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» посвящен 2 столицам: Москве и Санкт-Петербургу и новые выпуски также в ближайшее время будет доступны в Okko!

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