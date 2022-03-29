Проект «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальную выставку ко Всемирному дню театра

Портал «Музейная Москва онлайн» подготовил виртуальные подборки экспонатов на театральную тематику из разных столичных музеев, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Выставка приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

«Виртуальная выставка будет интересна не только поклонникам театрального искусства, а всем, кто интересуется историей и культурой. Пользователи портала “Музейная Москва онлайн” увидят советские афиши и программки к спектаклям, открытки с известными артистами, репортажные фотографии лучших премьер, уникальную коллекцию фарфоровых изделий и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Звезды сцены и лучшие театры

Познакомиться с историей развития театрального и циркового искусства в СССР предлагает «Мультимедиа-арт-музей». В подборке представлены снимки постановок и репетиций, сделанные в советские годы. Например, пользователи увидят редкие фотографии Майи Плисецкой в спектаклях Большого театра «Раймонда» и «Дон Кихот», портрет Ольги Лепешинской в балете Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», архивные кадры выступлений Владимира Дурова и других артистов цирка. Всего в виртуальную коллекцию вошло 150 фотографий.

Рассмотреть архитектуру Большого театра пользователи могут в онлайн-подборке экспонатов Музея Москвы. В нее вошли фотографии разных лет. Кроме того, можно полюбоваться живописными изображениями Большого театра, например познакомиться с работами художников Сергея Герасимова и Эльвиры Беловой.

А среди виртуальных экспонатов Дома-музея Марины Цветаевой в Москве представлены почтовые открытки с изображением знаменитых театров Европы, например Датского королевского театра, Московского театра «Современник», Хорватского национального театра, Государственного академического Мариинского театра и других. Там же можно увидеть коллекцию советских театральных программок.

Заглянуть за кулисы и вспомнить произведения Гоголя

Онлайн-выставка Дома Н.В. Гоголя расскажет об истории постановок комедии «Ревизор». Среди экспонатов, например, театральная программа к 50-летию первого спектакля «Ревизор» в Малом театре (1886 год), старинные фототипии сцен в постановке Московского Художественного театра (1908 год), фотографии артистов.

Узнать больше о других спектаклях по произведениям Николая Гоголя поможет еще одна виртуальная экспозиция Дома Н.В. Гоголя. Посетители сайта, например, увидят фотографии эскизов художника Сергея Алимова к спектаклю «Ночь перед Рождеством», театральные афиши и программки к «Мертвым душам», «Женитьбе», «Игрокам» и «Носу».

Музей-усадьба «Останкино» приглашает ознакомиться с онлайн-выставкой «Магия старинного театра». Она рассказывает о том, как раньше, до наступления века высоких технологий, добивались различных сценических эффектов, а также как развивался театральный костюм и создавались декорации. В экспозиции представлены снимки архивных чертежей театральных зданий, фотографии предметов реквизита, фрагменты сценических костюмов, эскизы декораций и другие вещи, связанные с театральной жизнью горожан прошлых веков.

А музей-усадьба «Кусково» предлагает всем желающим полюбоваться уникальной коллекцией изделий из фарфора. Создавая посуду и скульптуры, мастера вдохновлялись театральным искусством. Например, можно увидеть фарфоровый бюст Константина Станиславского, скульптуру из фарфора под названием «Шаляпин в роли Бориса Годунова» и другие предметы.

Для справки:

Проект «Музейная Москва онлайн» — это виртуальный каталог экспонатов столичных музеев. На портал регулярно добавляют новые выставки, снимки редких экспонатов и их описания. Ресурс позволяет просматривать фотографии экспонатов и составлять собственные тематические альбомы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.