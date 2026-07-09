Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Республики Крым

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них – крымский татарин, уроженец Республики Крым дважды Герой Советского Союза Амет-хан Султан.

Ахмет-хан Султан родился 25 октября 1920 года в селе Алупка, ныне город в составе городского округа Ялта, в семье крестьянина. Окончил школу и железнодорожное училище. В 1939 году поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов, одну из ведущих кузниц летных кадров СССР.

Великую Отечественную войну младший лейтенант Амет-хан Султан встретил в небе Молдавии. Но настоящая слава пришла к нему в мае 1942 года под Ярославлем.

«Израсходовав боеприпасы в схватке с немецким бомбардировщиком «Юнкерс-88», Амет-хан не стал уходить от боя. Приняв решение пойти на таран, летчик мастерски направил свой истребитель «Харрикейн» в хвостовое оперение «Юнкерса». После удара Амет-хану удалось выпрыгнуть с парашютом, а экипаж «Юнкерса» был уничтожен», – рассказали в Музее Победы.

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года гвардии капитану Амет-хану Султану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Второй медали «Золотая Звезда» Амет-хан Султан был удостоен 29 июня 1945 года за 603 боевых вылета и 150 воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и в группе 19 самолётов противника.

Также дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан был награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.