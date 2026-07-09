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Москва

Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Республики Крым

By: editor

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Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

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Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них – крымский татарин, уроженец Республики Крым дважды Герой Советского Союза Амет-хан Султан.

Ахмет-хан Султан родился 25 октября 1920 года в селе Алупка, ныне город в составе городского округа Ялта, в семье крестьянина. Окончил школу и железнодорожное училище. В 1939 году поступил в Качинскую военную авиационную школу пилотов, одну из ведущих кузниц летных кадров СССР.

Великую Отечественную войну младший лейтенант Амет-хан Султан встретил в небе Молдавии. Но настоящая слава пришла к нему в мае 1942 года под Ярославлем.

«Израсходовав боеприпасы в схватке с немецким бомбардировщиком «Юнкерс-88», Амет-хан не стал уходить от боя. Приняв решение пойти на таран, летчик мастерски направил свой истребитель «Харрикейн» в хвостовое оперение «Юнкерса». После удара Амет-хану удалось выпрыгнуть с парашютом, а экипаж «Юнкерса» был уничтожен», – рассказали в Музее Победы.

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года гвардии капитану Амет-хану Султану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Второй медали «Золотая Звезда» Амет-хан Султан был удостоен 29 июня 1945 года за 603 боевых вылета и 150 воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и в группе 19 самолётов противника.

Также дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан был награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.

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