Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя Советского Союза из Республики Татарстан

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди героев, чья биография опубликована на сайте музея на Поклонной горе в Москве — уроженец Республики Татарстан Файздрахман Сабиров.

В специальном разделе на сайте культурной площадки появилась история о беспримерном мужестве и отваге капитана, Героя Советского Союза, татарина Файздрахмана Сабирова. Так, интернет-пользователи могут узнать, как стрелковый батальон под командованием капитана Сабирова 30 января 1945 года в ходе боёв в Восточной Пруссии в районе населенных пунктов Крайн — Раутенберг у города Фрауенбург (Польша) перерезал единственную магистраль на пути отхода противника, а затем противостоял двум вражеских батальонам и 11 танкам.

«Оказавшись в окружении, капитан Сабиров с бойцами занял одно из зданий и держал круговую оборону. Лично подбил из противотанкового ружья два немецких танка. Пять раз вызывал огонь артиллерии на себя, заставляя противника отступить. Получив тяжелое ранение, Файздрахман Сабиров продолжал вести бой из автомата, уничтожив еще 17 солдат противника», – рассказали в Музее Победы.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм Файздрахман Сабиров был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина и Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В течение 2026 года в рамках проекта «Одна на всех» будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.