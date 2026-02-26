Оплата публикаций

Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми биографиями героев Великой Отечественной войны

By T1
176
биографии участников великой отечественной войны
Изображение: пресс-служба Музея Победы, Москва

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России.

В специальном разделе появились истории о беспримерном мужестве, отваге и героизме вепса и вьетнамца. Так, интернет-пользователи могут узнать о судьбе вьетнамца Ли Фу Шан, который окончил в Москве Университет трудящихся Востока, а когда началась Великая Отечественная война, в числе первых подал заявление на вступление добровольцем в Красную Армию. «По состоянию здоровья он не был зачислен в строевую часть. Имея опыт работы в медицинской сфере, Ли Фу Шан ухаживал за ранеными бойцами, помогал врачам в лечении и восстановлении бойцов. Также он участвовал в строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице, дежурил на постах противовоздушной обороны, предупреждал о налётах и помогал ликвидировать последствия бомбардировок», — отметили в Музее Победы.

Ли Фу Шан был награждён медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и другими памятными наградами. А в 1986 году Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени за мужество, проявленное в дни обороны Москвы. Ли Фу Шан стал единственным вьетнамским добровольцем, воевавшим на советской стороне и дожившим до Дня Победы.

