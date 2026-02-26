Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми биографиями героев Великой Отечественной войны

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Новый проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России.

В специальном разделе появились истории о беспримерном мужестве, отваге и героизме вепса и вьетнамца. Так, интернет-пользователи могут узнать о судьбе вьетнамца Ли Фу Шан, который окончил в Москве Университет трудящихся Востока, а когда началась Великая Отечественная война, в числе первых подал заявление на вступление добровольцем в Красную Армию. «По состоянию здоровья он не был зачислен в строевую часть. Имея опыт работы в медицинской сфере, Ли Фу Шан ухаживал за ранеными бойцами, помогал врачам в лечении и восстановлении бойцов. Также он участвовал в строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице, дежурил на постах противовоздушной обороны, предупреждал о налётах и помогал ликвидировать последствия бомбардировок», — отметили в Музее Победы.

Ли Фу Шан был награждён медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и другими памятными наградами. А в 1986 году Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени за мужество, проявленное в дни обороны Москвы. Ли Фу Шан стал единственным вьетнамским добровольцем, воевавшим на советской стороне и дожившим до Дня Победы.