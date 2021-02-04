Проект ОНФ «Бабушка. Онлайн» организовал для пожилых людей онлайн-экскурсию в Эрмитаже

2 февраля 2021 года проект ОНФ «Бабушка. Онлайн» провел онлайн-эфир для подопечных домов престарелых и пансионатов совместно с Государственным Эрмитажем. Он был приурочен к Году музеев в России. Среди пожилых зрителей многие любят мировое искусство, живопись, рисуют сами, но никогда не были в знаменитых музеях страны. Эрмитаж стал первым, кто откликнулся и провел онлайн-экскурсию по ключевым залам. В самом начале эфира участников встретили в главном вестибюле на Иорданской лестнице, где экскурсовод рассказал об истории ее создания. Затем зрителям представили Большой тронный зал и показали уникальные часы «Павлин» в Павильонном зале.

«Сейчас во время пандемии Эрмитаж – это лекарство от одиночества, а также истерии, которая порой охватывает граждан. Эрмитаж — это мост между людьми и сегодня мы прокладываем его к вам. Надеюсь, что он будет долго стоять и постоянно функционировать. Здоровья вам и удовольствия от просмотра», – обратился к зрителям директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.

«Увидеть Эрмитаж собралось порядка тысячи пожилых людей в домах престарелых из 44 регионов страны. Это уже постоянные слушатели проекта ОНФ «Бабушка. Онлайн». Еще около трех тысяч человек следили за прямым эфиром в группе ОНФ «ВКонтакте». Такое внимание – это большая поддержка для всех, кто делает проект и вклад в поиск новых, интересных форматов и гостей для подопечных проекта», – рассказала руководитель Департамента развития общественных Инициатив ОНФ Елена Мильто.

В Красноярском пансионате для пожилых «Солнечный» царит творческая атмосфера. Его постояльцы рисуют картины, поют в хоре, шьют куклы и другие изделия. Так, Римма Федоровна Исакова в свои 82 года рисует настоящие картины, а 63-летняя Любовь Станиславовна Буранова изготавливает куклы. Кстати, сбылась мечта и подопечной пансионата в Самаре «Гармония» 80-летней Татьяны Александровны Нижегородовой. Она получила в подарок от ОНФ алмазную мозаику. Теперь все свободное время женщина посвящает сборке, а пансионат уже присматривает для нее новый набор.

Эфиры проекта «Бабушка. Онлайн» любят и участники хора пансионата «Солнечный». Если можно исполнить любимые композиции, они с удовольствием это делают. А в день эфира с Эрмитажем они собрались перед экраном, чтобы поучаствовать в живой экскурсии.

В Московской области проживает профессиональный художник Инесса Николаевна Разуваева. Ей 88 лет, духом искусства пронизано все пространство вокруг женщины: картины в комнате, краски на столе, эскизы.

Всю жизнь она посвятила живописи. Пансионат ее поддерживает и старается обеспечить всем необходимым. В творческой атмосфере Инесса Николаевна чувствует себя гораздо лучше. Эфир с Эрмитажем пожилая женщина смотрела из своей комнаты.

В городе Новозыбков Брянской области в центре помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» создан клуб художников «Рисуем вместе». В нем пенсионеры проходят арттерапию, где учатся рисовать даже с нуля. Самой старшей «ученице» – 84 года. После занятий пожилые создают настоящие шедевры, а их состояние здоровья улучшается: развивается мелкая моторика, визуализация положительно влияет на мозг. Занятия ведет талантливый художник Александр Ермоченко – человек со сложной, но счастливой судьбой, который нашел призвание в обучении пожилых изобразительному искусству. Вдохновившись онлайн-эфиром с Эрмитажем, участники клуба вновь собрались в центре «Мы вместе», чтобы создавать свои новые работы.

Проект ОНФ «Бабушка. Онлайн» организует онлайн-досуг в домах престарелых и стимулирует развитие творческих увлечений у пожилых людей 65+, находящихся на самоизоляции.

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