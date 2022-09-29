Проект #PRODIGYkids открывает свой новый сезон в «Геликоне»!

1 октября, в Международный день музыки, один из лучших детских проектов Москвы – #PRODIGYkids, открывает свой новый сезон в «Геликоне»!

Не случайно первая встреча с юными артистами произойдет в День музыки. Музыка для этих ребят – это сама жизнь. С детства они самозабвенно занимаются познанием музыкальных сокровищ и с удовольствием делятся своими открытиями со зрителями-ровесниками!

На первой встрече нового сезона в историческом Белоколонном зале княгини Шаховской перед публикой впервые выступят учащиеся Детской музыкально-хоровой школы «Пионерия», а также солисты: юные вокалисты Олег Диденко, Матвей и Михаил Лысяковы, Артем Николаев, Михаил Кауфман, Виктор Скоробродов, пианисты Артем Аракелян (Белгород), Сабина Сакаева (Старый Оскол), скрипачи Людмила Выговская (Чехов), Альберт Романенко, кларнетист Андрей Зайцев и трубач Егор Повидыш (пос. Пятницкое, Белгородская область).

Аккомпанируют юным солистам концертмейстеры Михаил Егиазарьян, Евгений Ключников и Катинка Нистор.

Ведущий концерта Сергей Майоров — многократный Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и премии «Человек года» журнала «GQ». Продюсер проекта – лауреат Премии Москвы Эдуард Мусаханянц. Генеральный партнер события – компания «Металлоинвест».

Прямая онлайн-трансляция концерта на Официальном YouTube-канале театра «Геликон-опера»

Приглашаем разделить радость встречи с юными талантами #PRODIGYkids в День музыки! До встречи в «Геликоне» 1 октября в 14 часов!

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