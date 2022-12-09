Проект Пятого канала «День ангела» получил награду независимой премии «Золотой Пеликан»

Проект Пятого канала «День ангела» стал лауреатом юбилейной 25-й независимой Премии «Золотой Пеликан». Высшая награда Санкт-Петербурга в области благотворительности, творчества и социальной работы была вручена в номинации «За позитивный креатив в журналистике и литературе».

Проект Пятого канала «День ангела» - это программа о детях и подростках, которые попали в трудную жизненную ситуацию, остались без попечения родителей и нуждаются в помощи. На сегодняшний день это единственная программа в федеральном эфире, которая полностью посвящена теме усыновления.

Главные герои проекта – воспитанники детских домов. Их главное желание – иметь родной дом и любящих маму и папу. Это заветное желание и старается исполнить Пятый канал. Каждая программа – эмоциональная история о ребенке, который хочет обрести семью, о любви, которой так не хватает нашим героям.

В рамках проекта проходит знакомство с лучшими психологами Петербурга и волонтёрами в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, консультирование по всем вопросам, которые могут возникнуть у потенциальных приемных родителей, обмен информацией и опытом между приемными родителями. Кроме того, Пятый канал отслеживает судьбы детей, которые попали в семьи благодаря проекту, поддерживает связь с родителями, информирует телезрителей о том, как сложилась судьба приемных детей, формируя положительный имидж института приемных семей. На сегодняшний день благодаря проекту в приемные семьи устроено 354 ребенка.

Премия «Золотой пеликан» с 1994 года является высшей народной наградой в области благотворительности, творчества и социальной работы, вручаемой организациям и жителям Санкт-Петербурга, активно участвующим в реализации социально-значимых программ и творческих проектов по оказанию помощи инвалидам, малоимущим семьям, ветеранам и другим социально нуждающимся слоям населения. За четверть века лауреатами премии стало более 600 человек. Среди них – бизнесмены, врачи, педагоги, социальные работники, представители общественных организаций, артисты – люди с большим сердцем, которых объединило стремление помогать другим.

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