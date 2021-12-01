Проект Пятого канала вошел в шорт-лист престижного международного конкурса BEA World

Онлайн-трансляция IX Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошла в список финалистов самого значимого Международного событийного фестиваля BEA World — 2021 в номинации The new physical event.

Торжественная церемония вручения IX Премии АПКиТ транслировалась на сайте Пятого канала, генерального информационного партнера мероприятия, в его аккаунтах в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, YouTube) 26 марта. Суммарная аудитории трансляции на всех площадках в день мероприятия и спустя три дня после него составила более 500 тысяч человек. Трансляция церемонии на международной орбите Пятого канала собрала более пяти миллионов зрителей. Церемония вручения в этом году прошла в гибридном формате. Продюсеры находились в студии Пятого канала, а номинанты выходили в эфир онлайн при помощи российского сервера видеоконференций. Зрители увидели настоящее шоу – детективное расследование по поиску лучших из лучших сериалов, режиссеров, актеров.

На идею шоу работало все: декорации, спецэффекты, 12 телекамер и свыше 60 специалистов трансляции. Огромный экран дополненной реальности Parallax Digital и технология Virtual Production переносили действие в Париж на высоту Эйфелевой башни, в заснеженные Альпы, на улицы гангстерской Италии и даже на поверхность Марса. Виртуальную картинку одновременно дополняли реальные артисты — мимы, туристы, гангстеры, космонавты – они появлялись в эпицентре события. Выстрелы, пиротехника, снежная вьюга. По задумке организаторов, кино в этот вечер было не только в роликах, представляющих номинантов, само мероприятие стало съемочной площадкой фильма, — чтобы все могли погрузиться в процесс съемок.

Защита проекта перед экспертным жюри пройдет в режиме онлайн. Церемония награждения победителей состоится 17 декабря.

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