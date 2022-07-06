Проект «Россия. Горизонты» представят на Российской креативной неделе

7 июля в рамках «Российской креативной недели» в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу состоится показ «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» от современных дизайнеров, вдохновленных русской культурой. Гостей мероприятия будут ждать коллекции более 25-ти дизайнеров, в которых стильно и органично сочетаются мода, традиционная российская культура и народные промыслы. Во время мероприятия состоится выступление победителя конкурса молодых композиторов «Партитура» Мердана Бяшимова и будет представлен хореографический этюд от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова.

Проект «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» вдохновлён культурным кодом и образами России. Наша страна обладает великим наследием, мы гордимся ее культурой и вдохновляемся ей. Идея проекта была предложена Фондом НХП Рустрендс, — и поддержана грантом Президентского фонда культурных инициатив.

На показе будут представлены работы современных российских дизайнеров: Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никодимус, а также молодых локальных брендов: Леонид Алексеев, Measure, Сарафай, Yallo, Vina upcycle, Koss Koss, Щелочь, Анна Забелина, Your.yool, ORNAMENТЫ, Masstak.custom и другие. Кроме того, созданием аутентичных образов занимались: проект «Рустрендс», РГУ им. Косыгина и предприятия народных художественных промыслов: Елецкие кружева, Горьковский гипюр, Гжельский и Дулевский фарфор и другие.

Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Прямая трансляция презентации проекта будет доступна на портале Культура.рф, на сайте «Российской креативной недели» и в социальной сети ВКонтакте.

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