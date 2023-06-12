Проект «Таврида.АРТ» стал частью Дня России

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В День России, 12 июня, в рамках первого образовательного заезда «Тавриды» «Только в России» участники поднялись к арт-объекту «Человек, смотрящий в море», чтобы украсить его лентами в цветах российского флага.

человек смотрящий в море

12 июня в нашей стране отмечается День России, символизирующий единство, суверенитет и государственную идею страны. В этот день традиционно проводятся торжественные мероприятия для жителей всех регионов. По этому случаю на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму прошло символичное мероприятие: арт-объект «Человек, смотрящий в море» был украшен лентами триколора в честь Дня России. Инсталляция представляет собой символ свободы, возможностей и является знаковым арт-объектом проекта «Таврида.АРТ», заряжая вдохновением всех, кто решается на новые свершения, а ленты в цветах российского флага подчеркивают уникальность и творческий потенциал страны, прибавляя еще больше уверенности каждому, кто поднимается к арт-объекту.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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