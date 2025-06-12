Проекты о памяти и разговоры о будущем

В Мемориальной синагоге на Поклонной горе прошел выпускной вечер еврейской общеобразовательной школы «Маалит» — событие стало ярким финалом второго учебного года. Выпускников поздравили педагоги, родители и партнеры школы, а сама церемония напоминала неформальный семейный праздник: теплая атмосфера и искренние эмоции.

«Маалит» — школа, где основное обучение проходит онлайн, а очные модули собирают учеников из разных городов для интенсивной образовательной и культурной программы. В этом году он включал насыщенную образовательную, культурную и общинную программу, в которую вошли занятия по еврейской традиции и истории, встречи с педагогами, квесты, лекции, мастер-классы и экскурсии по еврейской Москве. Ученики работали над индивидуальными проектами, участвовали в постановках, обсуждали темы идентичности и создавали арт-объекты по мотивам десяти заповедей.

«Наши ребята — дети из еврейской общины России в самом широком смысле, они интересуются и тянутся к наиболее передовым и современным знаниям. Мы видим сформировавшийся интерес к IT сфере, к сферам нейропсихологии, нейробиологии, биоинженерии, экономике и социальному взаимодействию. Мы стараемся выстроить учебную программу так, чтобы этот интерес получил должную поддержку и шанс развиться в настоящие компетенции», — подчеркнул Михаил Бройтман, глава попечительского совета школы «Маалит».

Весенний модуль завершился выпускным. В этом году школу окончили 58 учеников — 33 в полной форме обучения и 25 в частичной. Гости и родители прошлись по выставке проектов выпускников. В зале Синагоги были представлены творческие и исследовательские работы, подготовленные совместно с мадрихами и педагогами. Эти проекты стали отражением того, чему ученики учились в течение года — понимать себя, сохранять память и работать в команде. О самых запоминающихся работах рассказал Михаил Бройтман, глава попечительского совета школы «Маалит»:

«Возраст наших детей — 10-17 лет, соответственно, и проекты были разного уровня, с учетом возрастных особенностей. Отдельно хочется выделить проекты, результаты которых могут быть использованы уже сейчас — самими учениками “Маалит” или другими школьниками их возраста. Максим Бжиский, ученик 10 класса из Омска, в течении года проводил исследование о том, как нужно учиться с точки зрения нейропсихологии, выявил лайфхаки, помогающие быстрее и качественнее освоить материал. А Марсель Кудряшова, ученица 8 класса из Перми, за год создала онлайн-курс “Рисунок для дизайнеров” и провела семь онлайн уроков для широкой аудитории младших школьников. Также она разработала тренинг “Как копить деньги” и провела его очно для ребят из “Маалита” на одном из выездных модулей».

На торжественной церемонии выпускников поздравили президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис, вице-президент РЕК и глава попечительского совета школы Михаил Бройтман, попечители школы Игорь Марич и Владимир Арончик, директор школы-партнера «Эц-Хаим» Юлия Ясинская и другие гости.

«Выпускной в “Маалите” стал для нашей семьи эмоциональным событием. Меня удивило, как дружно ребята разных возрастов коммуницируют друг с другом. Дети выступали со своими проектами и концертом — видно было, что они это делают не из-под палки. Ученики, как юные-юные росточки, пробиваются в этот мир, стараются показать свои таланты, рассказать, чего достигли: где они уже совершили маленькие, а где большие победы. Я благодарна за такое отношение к нашим детям», — поделилась впечатлениями Евгения Полянина, мама ученика 5 класса Льва Полянина.

В следующем году школа «Маалит» планирует вдвое увеличить количество учеников, оставить строгий контроль за дисциплиной и за процессом обучения, обязательные встречи с тьюторами, их задача прорабатывать зоны роста детей. Также программа пополнится IT-курсами для разных возрастов. Новую веху получит и сообщество родителей «Маалит», — для них будут введены онлайн-встречи и лекции по еврейской традиции.