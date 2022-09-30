Проекты Пятого канала стали финалистами конкурса «МедиаБренд»

Проекты Пятого канала вошли в шорт-лист престижного конкурса в сфере маркетинга и дизайна «МедиаБренд» в четырех номинациях. Список финалистов опубликован на официальном сайте конкурса.

В номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссерская работа» на победу претендуют Новогодние ID. В декабре минувшего года в эфир Пятого канала вышли шесть ярких роликов. Профессиональным декораторам и съемочной группе удалось создать по-настоящему волшебную атмосферу. Герои популярных сериалов Пятого погрузились в сказочный мир предновогодней суеты. Чтобы сказка ожила на экране, было израсходовано десять кубометров пенопласта, пять мешков искусственного снега и три мешка конфетти. Команде удалось в кратчайшие сроки изготовить огромные мандарины, зефир, чашки и шары, которые находились под постоянной подачей воздуха. Во время работы операторы использовали специальную технику съемки, которая позволила создать эффект макро в реальном времени. Подобными приемами пользовались создатели фильма о Шерлоке Холмсе.

В номинации «Лучший дизайн в роликах» представлен проект «Известия. Главное — Масштаб событий». Это промо-ролик новостной программы Пятого с оригинальной и яркой графикой. Динамичная картинка была создана специально для информационных выпусков.

В номинации «Лучший ивент» в финал вышел легендарный праздник выпускников «Алые паруса». Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе АБ «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга. И каждый год шоу поражает масштабами. Сохраняя традиции праздника, организаторы всегда создают что-то новое, чтобы удивить зрителей. Главной темой минувшего выпускного-2022 стали вечные ценности: свобода, дружба, любовь, время и труд.

В этом году на конкурс работы принимались в 49 номинациях. Десять из них представлены впервые.

Победители будут названы по итогам голосования экспертного жюри и объявлены на церемонии награждения 18 октября.

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