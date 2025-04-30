Проекты Пятого канала вышли в финал Премии ТЭФИ-2025

Проекты Пятого канала «День добрых дел», «Знание-сила», «Страна советов», «Они потрясли мир» и «Фирменный рецепт с Емельяненко» вошли в шорт-лист престижной телевизионной премии. «Тройки» финалистов опубликованы на официальном сайте Премии. В программе Премии представлены 52 номинации, которые разделены на основные категории.

В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» заявлено сразу четыре проекта Пятого.

В номинации «Программа социальной направленности» в финал вышла акция «День добрых дел». В каждом выпуске ведущие и корреспонденты рассказывают историю ребенка, которому требуется срочная медицинская помощь. В акции также участвуют известные люди: певцы, актеры, спортсмены. Они стремятся донести важное сообщение: «Помогите сейчас. Завтра может быть поздно». Акция начиналась как адресная помощь одному ребенку. А в этом году проект отметил уже десятилетний юбилей в эфире. За время его существования в фонды-партнеры неравнодушные к чужой беде телезрители перечислили более пяти миллиардов рублей, спасены тысячи детских жизней.

В номинации «Документальный фильм» на победу претендует документальный цикл «Они потрясли мир». Каждую пятницу программа рассказывает о людях, чьи истории действительно потрясли мир: певцы, музыканты, актеры, общественные деятели. Их имена известны миллионам поклонников и почитателей по всему миру. Им завидуют, ими восхищаются, но далеко не все знают, какой путь им пришлось пройти к славе и известности. В каждом выпуске – откровения очевидцев, неожиданные факты, эксклюзивные интервью, тайны и малоизвестные подробности жизни и судьбы знаменитостей. Уникальные съемки из разных городов мира, реконструкции происходивших событий с максимальной достоверностью. По итогам 2024 года проект занимает второе место в своем тайм-слоте в аудитории «Женщины 25-59».

В номинации «Журналистское расследование» в тройке номинантов представлен еженедельный проект «Страна советов». Это цикл программ о товарах народного потребления и услугах, которые жители нашей страны получают ежедневно. Ведущий программы Роман Перелыгин вместе с экспертами различных лабораторий и научно-исследовательских институтов проводит расследования на темы, которые волнуют каждого зрителя. Тестирует качество продуктов, рассказывает об условиях, в которых они создаются. Команда проекта находит в Сети популярные советы и проверяет на собственном примере, все ли они полезны и пригодны к применению.

В номинации «Репортер» на звание лучшего претендует проект «Знание-сила» и его ведущий Денис Светличный. В феврале этого года документально-познавательная программа стала финалистом престижной просветительской награды России «Знание. Премия» за вклад в просвещение в сфере «Наука и Технология». Каждую неделю проект рассказывает о товарах, новых технологиях и устройствах, которые делают жизнь потребителя проще. В каждом выпуске – мнения именитых ученых, лабораторные заключения, интересные факты, краш-тесты и эксперименты.

В категории «Развлекательное вещание» Пятый канал представлен программой «Фирменный рецепт с Емельяненко» в номинации «Программа «Образ жизни». Премьера проекта состоялась в мае 2024 года. «Фирменный рецепт» — это кулинарное состязание. Участники готовят из одинаковых ингредиентов, но их блюда обязательно получаются разными. Ведущий Василий Емельяненко, с одной стороны, помогает дуэлянтам, дает подсказки, с другой — отвлекает их интересными вопросами. Кто в итоге справится лучше, зрители узнают в финале шоу. Яркие гости, неожиданные испытания, которые они проходят, творческие задания и, конечно, кулинарные секреты приготовления изысканных блюд и рецепты.