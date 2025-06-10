Проекты телеканалов «Россия» и «Россия 24» – лауреаты премии «ТЭФИ» 2025

В Москве состоялось вручение национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025. В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» победителями стали проекты телеканала «Россия»:
- ВЕДУЩИЙ ДНЕВНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ – Ольга Скабеева, Евгений Попов– «60 минут», телеканал «Россия»;
- ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТОК-ШОУ – «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», телеканал «Россия»;
- ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ – Владимир Соловьёв, «Вечер с Владимиром Соловьёвым», телеканал «Россия»;
- ВЕЧЕРНЯЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – «Вести в 20:00», телеканал «Россия»;
- ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – Эрнест Мацкявичюс – «Вести в 20:00», телеканал «Россия»;
- РЕПОРТЕР – Евгений Поддубный – «Репортаж из Волчанска. Вести недели», телеканал «Россия»;
- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА – «Вести недели», телеканал «Россия»;
- ВЕДУЩИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИТОГОВОЙ ПРОГРАММЫ – Дмитрий Киселёв, «Вести недели», телеканал «Россия»;
- ИНТЕРВЬЮЕР – Павел Зарубин – «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН», телеканал «Россия»;
- ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – Расследование Эдуарда Петрова: «Кингисеппские», телеканал «Россия 24».
«Вечерний выпуск «Вестей» – это квинтэссенция информационного дня. Это работа огромной команды всей нашей редакции «Вестей» и всей ВГТРК. И все ведущие сегодня должны быть немножко психотерапевтами, которые вселяют уверенность и надежду, показывают, если нужно, свет в конце тоннеля, немножко веселят, немножко заставляют погрустить. Это люди, которые должны, по сути, раствориться в каждом человеке, который сегодня пока еще остается у телевизора», – поделился Эрнест Мацкявичюс.