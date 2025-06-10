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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Проекты телеканалов «Россия» и «Россия 24» – лауреаты премии «ТЭФИ» 2025

editor
By editor
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москва кремль путин
Фото © пресс-служба телеканала «Россия»

В Москве состоялось вручение национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025. В категории «Информационное и общественно-политическое вещание» победителями стали проекты телеканала «Россия»:

  • ВЕДУЩИЙ ДНЕВНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ – Ольга Скабеева, Евгений Попов– «60 минут», телеканал «Россия»;
  • ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТОК-ШОУ – «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», телеканал «Россия»;
  • ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ – Владимир Соловьёв, «Вечер с Владимиром Соловьёвым», телеканал «Россия»;
  • ВЕЧЕРНЯЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – «Вести в 20:00», телеканал «Россия»;
  • ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – Эрнест Мацкявичюс – «Вести в 20:00», телеканал «Россия»;
  • РЕПОРТЕР – Евгений Поддубный – «Репортаж из Волчанска. Вести недели», телеканал «Россия»;
  • ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА – «Вести недели», телеканал «Россия»;
  • ВЕДУЩИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИТОГОВОЙ ПРОГРАММЫ – Дмитрий Киселёв, «Вести недели», телеканал «Россия»;
  • ИНТЕРВЬЮЕР – Павел Зарубин – «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН», телеканал «Россия»;
  • ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – Расследование Эдуарда Петрова: «Кингисеппские», телеканал «Россия 24».

«Вечерний выпуск «Вестей» – это квинтэссенция информационного дня. Это работа огромной команды всей нашей редакции «Вестей» и всей ВГТРК. И все ведущие сегодня должны быть немножко психотерапевтами, которые вселяют уверенность и надежду, показывают, если нужно, свет в конце тоннеля, немножко веселят, немножко заставляют погрустить. Это люди, которые должны, по сути, раствориться в каждом человеке, который сегодня пока еще остается у телевизора», – поделился Эрнест Мацкявичюс.

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