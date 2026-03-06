РАСПРОДАЖА

Проекты «Женщины-герои» и «Русский Ренессанс» представила Президенту России режиссер Мария Андреева

мария авдеева на встрече с президентом рф владимиром путиным
Фото: РИА Новости

В преддверии Международного женского дня Владимир Путин провёл в Кремле встречу с женщинами — представительницами разных профессий и поздравил их с наступающим праздником. На встречу были приглашены женщины — конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики. Среди участниц встречи – режиссёр Мария Андреева, снимающая художественные и документальные фильмы о судьбах россиян, проявляющих свои лучшие качества в сложных условиях СВО.

В 2025 году ее команда сняла две первых киноновеллы из цикла «Русский Ренессанс» в новых регионах: это нежная музыкальная история «Цветы» и фильм «Друзья», снятый по следам реальных событий и судеб детей военного времени. В планах – продолжение серии из семи новелл, теперь уже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2026 году широкой аудитории будет представлен документальный проект «Женщины-герои. Курск» — это истории женщин, выбравших для себя путь подвига на СВО: военных, врачей, волонтеров, военкоров.

— Президент подчеркнул, что женщины всегда по-особенному относятся к тому делу, которым занимаются. Мы в команде стараемся по-особенному относиться к историям, которые снимаем. В прошлом году мне удалось снять первый художественный игровой фильм «Друзья» в Авдеевке с профессиональными актёрами, один из которых ветеран СВО. Сознательно поехала снимать именно туда, потому что только так можно почувствовать настоящую суть этой истории и передать её честно. Это история о молодом итальянце, который приезжает в ДНР искать друга детства. История основана на реальных событиях и посвящена потерянным детям войны. Сейчас новеллы из цикла «Русский Ренессанс» начинают показывать по всей стране, и мне бы очень хотелось, чтобы эти фильмы увидели и на Западе. Потому что миру важно знать правду, и потому что культурные границы шире национальных. Я рада, что сегодня возрождаются традиции русского кинематографа. Проект «Русский Ренессанс» тоже про возрождение традиций, суверенной культуры и русских городов, — рассказала Мария Андреева.

Снятые командой самостоятельно новеллы были замечены и теперь работу команды поддерживают институты развития — программа «Свое кино» арт-кластера «Таврида», ПФКИ, ИРИ, Министерство культуры и Фонд кино.

— Я вижу здесь на встрече удивительных женщин, которые могли бы стать героинями наших историй документального цикла «Женщины-герои». При поддержке ИРИ мы сняли и готовим к показу проект «Женщины-герои: Курск». Это невыдуманные истории судеб удивительных женщин, которые в сложный для страны час встали на защиту Родины вместе с мужчинами. Подлинные истории гражданского мужества и человеческой силы, их важно показывать молодому поколению. Искусство в наши дни тоже своего рода фронт – фронт глубоких смыслов, правды и искренности».

В завершение встречи Мария подарила Президенту России режиссерскую хлопушку проекта «Женщины-герои» как символ начала большого фильма о женщинах-героях нашей страны и об историях простых героев, которые преподносит нам жизнь прямо сейчас.

«Для молодых режиссёров особенно важно, что сегодня государство поддерживает дебютное кино, — отметила Мария Андреева. — Я готовлю к запуску свой первый полнометражный фильм в рамках проекта «Русский Ренессанс» и надеюсь, что такие истории — о людях, о Донбассе, о нашей стране — будут и дальше получать возможность быть рассказанными».

Вместе с Марией Андреевой искренние истории настоящих героев рассказывают руководитель проекта «Женщины-герои» Виктория Рашина и креативный продюсер проектов «Женщины-герои» и «Русский ренессанс» Алена Август.

