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Прогноз: в России благоустроят до 160 тысяч общественных пространств к 2030 году

By: T2

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Фото  © пресс-служба ВДНХ

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По данным всероссийского онлайн-голосования почти 16 млн человек приняли участие в выборе объектов благоустройства. Руководитель музейного департамента Ascreen Виктор Абраменко считает, что заинтересованность населения в благоустройстве города вызывает повышение инвестиционной привлекательности для частного бизнеса.

«Официальная цель федеральных проектов — благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий к 2030 году. С учетом уже накопленного результата и текущих темпов к этому сроку общее число благоустроенных общественных пространств в России может достичь 145–160 тыс. Это предполагает ввод или обновление как минимум около 5 тыс. таких пространств ежегодно», — отметил эксперт.

По его словам, благоустройство — это уже история не про скамейки, плитку и озеленение. Общественные пространства остаются одним из самых востребованных форматов городской среды из-за разнообразия сценариев поведения посетителя.

«Люди приходят туда получать новые впечатления: участвовать в событиях, смотреть инсталляции, мультимедийные объекты, сезонные оформления. В 2025 году благоустроенные парки Москвы посетили свыше 250 млн человек — это в 2,3 раза больше, чем количество посетителей кинотеатров в России за тот же год (108 млн человек). При этом посещаемость торговых центров в 2025 году снизилась на 3% по стране, в регионах — на 4–5%, что отражает смещение интереса в сторону открытых городских пространств», — отметил Абраменко.

По данным эксперта, параллельно растет участие жителей: если в 2021 году во Всероссийском голосовании за благоустройство приняло участие 9,7 млн человек, то в 2026 году — уже более 15 млн. Вовлеченность жителей, в свою очередь, усиливается за счет упрощения и повышения доступности механизмов голосования, например путем электронных опросов. Поэтому рост благоустройства, по словам эксперта, сегодня объясняется не одной причиной, а совпадением интересов государства, бизнеса и самих горожан.

«Мы видим, что к проектам благоустройства активно подключается и бизнес через механизмы государственно-частного партнерства — в 2025 году объем инвестиций составил около 489 млрд рублей. Но коммерция здесь скорее дает возможность реализации, чем сама формирует спрос. Первичным остается желание посетителей получать новые форматы досуга и качественные впечатления в городской среде. Если раньше заинтересованность предпринимателей в такие проекты объясняли вложениями в репутацию, то сейчас это долгосрочные инвестиции в привлекательность локаций. Для девелоперов и застройщиков это автоматическое повышение стоимости территорий и возможность создания условий для торговли и общепита», — добавил эксперт.

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