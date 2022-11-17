программа фото на документы профи

Обрабатывать снимки для документов в Photoshop или GIMP не совсем целесообразно. Это большие и сложные приложения с высокими системными требованиями, а задачу предстоит решать довольно простую. К счастью, есть специализированная программа — Фото на документы. В ней есть наиболее востребованные шаблоны, а освоить приложение можно за минуты. Скачайте Фото на документы — вам даже не понадобятся навыки дизайнера.

Особенности Фото на документы Профи

Большое число шаблонов. Требования к снимкам на разных документах отличаются. Варьируются размеры, необходимость «уголка», в каких-то случаях до сих пор подходят только черно-белые изображения. Держать все это в памяти или регулярно штудировать нормативные акты — слишком утомительно. Проще скачать бесплатно программу для создания фото на документы. В ней уже есть наиболее востребованные предустановки: для паспорта, пенсионного удостоверения, студенческого билета, визы и другие. Можно создавать и сохранять собственные шаблоны.

Интуитивно понятный интерфейс . Разобраться с приложением можно за считанные минуты. Опыт работы с графическими редакторами не требуется. Программа полностью на русском языке и в ней нет большого числа настроек и элементов управления. Никаких долгих курсов и скучных справочников. Вы сразу же получаете достойный результат.

. Разобраться с приложением можно за считанные минуты. Опыт работы с графическими редакторами не требуется. Программа полностью на русском языке и в ней нет большого числа настроек и элементов управления. Никаких долгих курсов и скучных справочников. Вы сразу же получаете достойный результат. Готовый снимок за несколько шагов . Загрузите файл с фотографией. Выберите подходящий шаблон. При необходимости отретушируйте снимок. Готово! Осталось только распечатать фотографию.

. Загрузите файл с фотографией. Выберите подходящий шаблон. При необходимости отретушируйте снимок. Готово! Осталось только распечатать фотографию. Встроенные функции редактирования. Непосредственно в программе можно настраивать уровни, менять фон, корректировать форму лица и даже менять одежду. В приложение загружено более 300 вариантов женской и мужской гражданской и форменной одежды. Можно импортировать собственные шаблоны в PNG- или PSD-файлах.

Поддержка печати. Распечатывайте готовые фото прямо в приложении. В нем есть оптимальные шаблоны под разные форматы бумаги и типы снимков. Можно добавлять маркеры обрезки. Владельцам фотосалонов пригодится функция рекламного блока. Заранее вставьте логотип, адрес и телефон. Приложение автоматически разместит эту информацию на распечатанных листах. Так вы получите бесплатную рекламу своего бизнеса. Если вы организуете фотосъемку в офисе, таким образом можно вставлять личные данные сотрудников. Благодаря этому вы не запутаетесь в большом количестве отснятого материала.

Для чего можно использовать:

Собственный фотосалон. Фотосъемка на документы — по-прежнему востребованная услуга. Приложение вполне может стать основой для вашего бизнеса. Вам не придется покупать дорогой графический редактор и мощный компьютер, а значит вы начнете зарабатывать деньги при минимуме начальных вложений. К тому же в приложение встроен журнал заказов. С его помощью доходы бизнеса будут под вашим полным контролем.

Фотосъемка на документы — по-прежнему востребованная услуга. Приложение вполне может стать основой для вашего бизнеса. Вам не придется покупать дорогой графический редактор и мощный компьютер, а значит вы начнете зарабатывать деньги при минимуме начальных вложений. К тому же в приложение встроен журнал заказов. С его помощью доходы бизнеса будут под вашим полным контролем. Фотосъемка на предприятиях. Пропуска, удостоверения, личные дела, документы для командировок — для всего этого требуются фотографии. Не нужно каждый раз отправлять сотрудников в ближайший фотосалон. Сэкономьте время и деньги, просто организовав съемку у себя в офисе. Поскольку Фото на документы — простое приложение, вам даже не придется нанимать фотографа или графического дизайнера.

Пропуска, удостоверения, личные дела, документы для командировок — для всего этого требуются фотографии. Не нужно каждый раз отправлять сотрудников в ближайший фотосалон. Сэкономьте время и деньги, просто организовав съемку у себя в офисе. Поскольку Фото на документы — простое приложение, вам даже не придется нанимать фотографа или графического дизайнера. Личная фотолаборатория. Опять понадобилось лететь в заграничную командировку, срочно нужно оформить документы и совсем нет времени на поход в фотосалон? Надоело платить за то, что можно сделать самому почти бесплатно? Программа Фото на документы решит ваши проблемы. Она дополнит домашний офис и сэкономит время. У приложения есть несколько версий. Вы можете выбрать ту, которая лучше всего подходит вам по функционалу.

Системные требования:

Платформа : Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP.

: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP. Размер дистрибутива : 28 МБ.

: 28 МБ. Язык интерфейса: русский.

Заключение

Приложение Фото на документы максимально упрощает подготовку снимков. Можно использовать дома и в офисе или организовать собственный фотосалон. Программа проста в изучении и использовании, а для ее работы не нужен мощный компьютер. Функционал программы позволяет полностью отказаться от Photoshop и аналогичных редакторов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.