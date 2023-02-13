Произведения Фёдора Шаляпина в день его 150-летия прозвучат в московских парках

13 февраля, произведения в исполнении великого русского баса Фёдора Шаляпина прозвучат на катках с искусственным льдом в парках Москвы — саду «Эрмитаж» и саду им.Баумана, в парке «Сокольники» и парке «Ходынское поле», а также в районных парках – Перовском, Таганском, Гончаровском, парках «Ангарские пруды», «Дубки», «Фили» и других.

Гости и жители города услышат знаменитые произведения певца, среди них «Вдоль по Питерской», «Очи чёрные», «Песня о блохе», которые будут интегрированы в плейлисты катков. В специальную музыкальную подборку вошли архивные записи из фондов Российского национального музея музыки.

«Хотелось бы отметить, катание на коньках было одним из любимых зимних забав Фёдора Шаляпина. В юном возрасте он предпочитал катание на коньках учёбе. С взрослением страсть к катанию не пропала. Зимой в перерывах между репетициями Шаляпин довольно часто посещал каток», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Акция «День Шаляпина» проводится по инициативе Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Российского национального музея музыки, музеев - членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров. В акции принимают участие учреждения культуры, науки и образования страны, а также пользователи социальных сетей. Подробные условия акции доступны на официальном сайте Музея музыки www.music-museum.ru

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