Произведения о событиях СВО создали в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошла программа «#СВОяЛИТЕРАТУРА». Авторы, участвовавшие в событиях специальной военной операции или ставшие их очевидцами, работали над созданием произведений под кураторством известных российских литературных деятелей.

Программа «#СВОяЛИТЕРАТУРА» разработана совместно с Союзом писателей России и объединила 44 участника — поэтов и прозаиков, которые участвовали или были очевидцами событий специальной военной операции и избрали темой своего творчества любовь к Родине. На протяжении пяти дней они работали над своими произведениями под руководством опытных экспертов, осваивали литературные формы и техники, учились точно передавать свои мысли и чувства в прозе и поэзии.

«Нам кажется важным, чтобы художественные произведения о специальной военной операции создавались здесь и сейчас. И особенная роль в этом принадлежит тем людям, которые имеют боевой опыт и являются непосредственными участниками и очевидцами данных событий. Но также мы понимаем, что литература — это профессиональная сфера, и даже очень талантливому автору нужна квалифицированная консультация более опытных коллег и повышение навыков литературного мастерства», — рассказал эксперт программы, руководитель проектного офиса Союза писателей России, сопредседатель оргкомитета Национальной литературной премии «Слово» Андрей Тимофеев. Одним из мастеров программы стала поэтесса, член Союза писателей России, член Правления союза писателей ДНР Анна Ревякина. Она курировала восемь участников в рамках поэтических семинаров.

«Есть поэты, у которых очень силён внутренний цензор и внутренний редактор, но, конечно, поэзия — такая вещь, которую хорошо бы разбирать и показывать более опытному коллеге, мастеру и, в том числе, тем ребятам, которые находятся с тобой в одной аудитории. Те подборки, которые я видела здесь, написаны людьми, которые, по сути, сделали Донбасс своей судьбой. Очевидно, что сегодняшняя патриотическая поэзия, в том числе, центруется и по Донбассу. Потому что именно там «болит», именно туда уходит русский солдат, именно там он порой расстаётся с жизнью. Многие из приехавших участников, которые пишут стихи, заплатили за них высокую цену, в том числе и собственным здоровьем», — говорит

поэтесса.

Ещё один куратор поэтических семинаров — поэт, прозаик, театральный деятель, драматург и ветеран СВО Дмитрий Артис. Среди его подопечных также были те, кто сражался на фронтах специальной военной операции. «Кому-то нужна была редакторская помощь, кому-то мы помогали более точно перенести на бумагу свои мысли и переживания. Но все они вполне состоявшиеся авторы со своими поэтическими голосами, которые могут украсить любой литературный сборник», — считает эксперт.

Среди участников программы были не только поэты, но и прозаики. Один из них — Сергей Алексеев из Тольятти. Он попал в мастерскую писателя-фантаста Дмитрия Емца. Сегодня Сергей — социальный координатор фонда «Защитники Отечества», помогающий участникам СВО и членам их семей. А в недавнем прошлом — командир штурмового взвода, прошедший сражения в Бахмуте и Соледаре и получивший несколько медалей и орденов за мужество и отвагу. Ряд его рассказов уже вошёл в сборник произведений участников спецоперации «Честь наивысшая — носить русский мундир» под редакцией Захара Прилепина. На программу «#СВОяЛИТЕРАТУРА» Сергей Алексеев привёз ещё один рассказ под названием «Град» — историю о боевой жизни одного из подразделений: «Я не позиционирую себя как писатель, но у меня очень много тем, которые я держу в голове и в блокноте, и их зачастую просто некогда переложить на бумагу. Когда я вернулся с фронта и начал в простой обстановке общаться с людьми разных профессий, разных возрастов — они признавались, как много не знают о том, что происходит на фронтах спецоперации. Считаю, что об этом надо говорить, в том числе и с помощью художественной литературы. Наша задача и состоит в том, чтобы показать и рассказать людям о наших ребятах, о героях и при этом помочь им самим социализироваться и приобщиться к творчеству». По словам Сергея, в будущем он мечтает выпустить собственный сборник рассказов.

С участниками плотно работали опытные эксперты и кураторы, которые помогали им оттачивать материал до высокого профессионального уровня. Среди них — почётный гость программы, ответственный секретарь правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», российский писатель и публицист Николай Иванов; писатель, поэт и переводчик, лауреат Национальной литературной премии «Слово» Вячеслав Куприянов; поэт, критик, литературовед, куратор Литературной мастерской Захара Прилепина Олег Демидов; писатель-фантаст, член Союза писателей России Дмитрий Емец; поэт, прозаик, преподаватель Литературного института им. А. М. Горького, заместитель руководителя проектного офиса Союза писателей России, член оргкомитета Национальной литературной премии «Слово» Татьяна Филиппова; поэт, прозаик, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, член Союза писателей России Екатерина Огарёва; поэт, секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева; специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч» Юрий Васильев.

Итогом программы «#СВОяЛИТЕРАТУРА» станет сборник произведений о событиях специальной военной операции, куда войдут лучшие тексты участников. Он будет выпущен издательством «Таврида.АРТ» уже в этом году. Книга станет важным свидетельством эпохи, отражающим реальные чувства и переживания людей, которые стали очевидцами и участниками значимых событий нашего времени.