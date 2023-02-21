Производитель, импортер, дистрибьютор – чем они отличаются, их особенности и функции

Производитель, импортер, дистрибьютор — это термины, значения которых в некоторой степени совпадают. Поскольку деятельность этих сущностей пересекается, эти имена иногда используются неправильно. Производитель, импортер, дистрибьютор — в чем между ними разница? Из этой статьи вы получите ответа на эти вопросы.

Производитель, импортер, дистрибьютор

Производитель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу товаров под своей торговой маркой, логотипом, брендом и т. д. Оно производит товары, неся расходы, связанные с их производством, с целью получения прибыли. Производитель также может быть человеком, который, несмотря на наличие компании в России, продает товары, произведенные за пределами России, например, в Китае или Вьетнаме. Таким образом, импортер, который заказывает товар со своим логотипом или брендом для производства на заводе в Китае, становится производителем.

Производители делятся на несколько категорий. Те, кто принадлежит к первой группе, производят в больших масштабах. Также есть серийные и специальные производители, выпускающие по специальному, индивидуальному заказу. В обязанности производителя входит: планирование и прогнозирование производственных элементов, выполнение заказа и послепродажное обслуживание. В некоторых случаях производителем может называться даже тот, кто ремонтирует или обновляет товар.

Короче говоря, производитель производит свою продукцию под собственной торговой маркой, или ему дается дизайн продукта, и он реализует его в соответствии с инструкциями, или он производит продукт, на который нанесен ваш логотип.

Импортер

Импортер ввозит товары из-за границы в страну для продажи. С точки зрения России товары из-за границы — это товары из-за пределов Таможенного Союза. Товары, существующие на рынке государства-члена Таможенного Союза, являются в то же время товарами внутри ТС, и таможенные пошлины на них не распространяются. При этом импортер может иметь статус производителя или быть уполномоченным производителем, не входящим в ТС, представлять его интересы. Импорт происходит, особенно когда стоимость производства товара в одной стране выше, чем в другой стране.

Дистрибьютор

Импортер и дистрибьютор не являются идентичными терминами. Дистрибьютор — это лицо, которое является частью цепочки поставок. Это физическое или юридическое лицо (например, компания), которое делает существующий продукт доступным на рынке. Это означает, что дистрибьютор перераспределяет товары, купленные на внутреннем рынке. Он имеет право покупать, продавать и распространять товары. Дистрибьютор распространяет продукцию, полученную от производителя, импортера и даже от другого дистрибьютора. Это не влияет на характеристики продукта. Дистрибьюторы делятся на коммерческих посредников, например, оптовиков или розничных продавцов, агентов-посредников и сотрудничающих компаний. Последние облегчают заключение сделок купли-продажи. В 95% случаев именно через дистрибьюторов товары попадают к покупателям.

Таким образом, производитель выступает в роли создателя товара. Импортер — это лицо, которое впервые выводит на рынок товар из другой страны. Дистрибьютор делает товар доступным в дальнейшем. Так продукт проходит через продажи и, наконец, попадает в руки пользователя.

Импортеры и дистрибьюторы рассматриваются как производители, когда они распространяют товары под своим собственным именем и модифицируют их.

В чем разница между дилером и дистрибьютором?

Эксклюзивный дистрибьютор — единственный дистрибьютор, которые обладает правом продавать товар определенного бренда на определенной территории. Дилер — предприятие, которое закупает товар у дистрибьютора и перепродаёт его оптом более мелким торговым организациям.

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