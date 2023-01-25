«Прокачай свой проект. Лаборатория рязанских исторических брендов» – открытая экспертная сессия в Москве

Деловой клуб «Наследие и экономика» в партнерстве с библиотекой №19 имени Ф.М. Достоевского ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЦАО», проектом «Даль» при поддержке Фонда президентских грантов проводят открытую экспертную сессию: «Прокачай свой проект. Лаборатория рязанских исторических брендов».

Лаборатория Рязанских исторических брендов – проект (сайт: https://nasledie-rzn.ru/), который помогает авторам проектных идей создать уникальные и востребованные продукты и услуги на основе местного наследия, стать ярким и узнаваемым брендом. Для ее участников с октября 2022 г. по март 2023 г. проводится серия стратегических сессий, лекций, онлайн-консультаций с совместной и индивидуальной проектной работы над формированием высоко маржинальных творческих продуктов, которые опираются на локальную идентичность.

В результате уже проведенных сессий и консультаций было сгенерировано более 10 проектных идей: «Ванечкино счастье» (герой проекта – акад. И.В. Мичурин), «Лутошка Павлов» (герой проекта – акад. И.П. Павлов), «Жилетка Маврина» (герой проекта – воздухоплаватель Л.Маврин), «Общество разумных развлечений» (герой проект ремесленные куклы), «Время пробуждения. Когда легенда рядом» (девочка из Гусь-Баташева), «Баба Рязанская» (герой проекта – ремесло кружевниц), «Беседка Чумаковой» (герой проекта – наличники рязанские) и другие.

На открытой встрече пройдет обсуждение проектов с участием их авторов и экспертов. Задачей дискуссии станет поиск формы и образа продуктов наследия по итогам реализации проектов для создания их прототипов. Итоговая презентация проектов и их продуктов пройдет в марте 2023 г. в библиотеке им. С.А. Есенина (Рязань).

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