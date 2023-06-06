Промо телеканала ТНТ4 номинировано на американскую премию Golden Trailer Awards 2023

Креативная команда телеканала ТНТ4 подавала на конкурс Golden Trailer Awards два ролика, и каждый из них претендует на премию в двух категориях:

Имиджевый ролик «Кинолето» - «Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» (Best Original Score TV Spot for a Feature Film) и «Лучшее иностранный ТВ-ролик» (Best Foreign TV Spot);

Проморолик фильма «Омерзительная восьмерка» - «Лучший оригинальный саундтрек в ТВ-ролике» (Best Original Score TV Spot for a feature film) и «Лучший саунд-дизайн ТВ-ролика» (Best Sound Editing in a TV Spot for a Feature Film).

Промо-ролики ТНТ4 побеждали на премии Golden Trailer Awards три года подряд в одной из самых престижных категорий «Лучший иностранный ТВ-ролик». В 2022 году креативная команда телеканала канала завоевала победу с роликом «Сплошное кино», в 2021 году – с роликом «Правильное кино», а в 2019 году – с роликом «Одинаково мощное кино» (в 2020-м церемонию вручения не проводили из-за пандемии).

Премия Golden Trailer Awards вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года создателям лучших в мире трейлеров, постеров, промо-кампаний кинофильмов и телепроектов. Оценивает их жюри, в которое в разные годы входили Квентин Тарантино, Бретт Рэтнер, Бен Стиллер, Педро Альмодовар и другие голливудские актеры, продюсеры и сценаристы.

Вручение Golden Trailer Awards 2023 состоится 29 июня.

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