«Пропади всё пропадом» – группа «Тутси» представила новый трек

Самый громкий камбек этого года легендарной группы нулевых! Маша Вебер, Леся Ярославская, Таша Ростова и Ирина Ортман – группа «Тутси» – представили новый трек «Пропади всё пропадом».
«Эта песня абсолютно в стиле нашей группы. Мне сразу она показалась, нашей!», — говорит солистка «Тутси» Ирина Ортман.
Сингл о любви, но в уже достаточно взрослом возрасте, когда женщина точно знает, чего хочет, ценит себя и свои чувства. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока ее возлюбленный сделает хоть что-нибудь, она выбирает отпустить его и строить свою жизнь самостоятельно.
«Я считаю, у нас получилась красивая, чувственная и мелодичная песня, которую многие полюбят!», — делится солистка группы, Таша Ростова.
Слушайте сингл «Пропади всё пропадом» на всех стриминговых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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