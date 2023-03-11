«Просто друг»: PRAYFORME выпустил новый трек

«Просто друг» – новый поп/хип-хоп релиз от PRAYFORME, рассказывающий динамичную и противоречивую историю о поиске баланса между дружескими и любовными отношениями. Лирические герои постоянно переступают черту дозволенного, рефлексируя над причинами и способами выхода из ситуации. Пре-хук и хук, которые надолго застрянут в плейлисте любителей молодежной поп-музыки.

Дебютный альбом PRAYFORME - «Романтика саморазрушения» был поддержан тематическими редакторскими плейлистами на всех площадках. На данный момент альбом набрал более 130.000 стримов, лид-сингл «Одногрустница» послушали больше 70.000 раз.

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