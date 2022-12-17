«ПРОСТОЧЕЛОВЕК» – лучший игровой фильм фестиваля «Сталкер»

15 декабря в Центральном Доме кино состоялась торжественная церемония награждения призеров XХVIII Международного фестиваля «Сталкер»: лучшим игровым фильмом стал «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» режиссера Яны Климовой-Юсуповой. Мнение профессионального жюри подтвердили и зрители: в день конкурсного показа картины в Большом зале Дома кино собралось больше тысячи человек, а регистрация на мероприятие закрылась за пять дней до показа.

Представляя фильм, режиссер поблагодарила всех, кто несмотря на непогоду в Москве, добрался на показ. Яна Климова-Юсупова отметила, что «кино, это очень сложная конструкция, которая не существует без зрителя. Все, что мы делаем, когда прикасаемся к искусству кинематографии, мы делаем для того, чтобы потом зрители могли получить некую личную причастность к этой картине. Вот для этого и создается кино».

Фильм был встречен громкими овациями, а по завершении просмотра зрители еще долго общались с режиссером и исполнительницей одной из главных ролей - Агатой Муцениеце - о картине.

Фильм «ПРОСТОЧЕЛОВЕК», произведенный кинокомпанией 2020 FILMS, рассказывает историю о 30-летнем парне Саше, который за неделю до эмиграции в Европу узнаёт, что нашлась мать, оставившая его в роддоме. Постепенно выясняется, что женщина тяжело болеет, а ее квартиру хотят изъять за долги. В жизни простого человека Саши встаёт самый главный выбор — уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.В главной роли — Филипп Авдеев. Также в картине сыграли: Агата Муцениеце, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова и другие.

Художественному фильму «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» выдано прокатное удостоверение Министерством культуры Российской Федерации от 08.04.22.

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