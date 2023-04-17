Пространство «Море музыки» и инклюзивные мастерские «Простые вещи» представят коллекцию одежды на ярмарке «АРТ МОСКВА»

«Море музыки» примет участие в ярмарке «АРТ МОСКВА», которая пройдет с 19 по 23 апреля в Гостином дворе. В качестве арт-объекта будет представлена уникальная коллекция одежды, которая была создана совместно с командой инклюзивных мастерских «Простые вещи». Часть выручки от продаж одежды будет направлена в поддержку одноименного Благотворительного фонда.

«Простые вещи» - это 7 инклюзивных мастерских в Санкт-Петербурге, в которых работают взрослые люди с ментальными особенностями. Специально для совместного проекта с пространством «Море музыки» мастера из «Простые вещи» создали неповторимые рисунки на тему моря и музыки, которые стали основой для принтов одежды.

«Море музыки» - это уникальное пространство, расположенное в здании «Москвариума» на ВДНХ, в котором на фоне ночного океанариума проходят музыкальные концерты и дегустации. Миссия проекта – объединить внутри пространства людей с общими ценностями и сделать качественную музыку доступной каждому.

«Мы с большим уважением относимся к инклюзивным проектам и поддерживаем идею равных возможностей, которая лежит в основе деятельности «Простые вещи». Поэтому в качестве художников для коллекции одежды мы выбрали особенных людей. Создавая наши арт-объекты, мы стремились к тому, чтобы как можно больше людей узнали о проекте «Простые вещи» и смогли поддержать его, просто купив понравившиеся вещи для повседневной жизни», - прокомментировала Наталья Кравчук, Бренд-менеджер пространства «Море музыки».

Коллаборация реализуется при поддержке медиабренда VOICE, который вдохновил создателей слоганом «Я выбираю звучать!» и выступает информационным партнером совместного проекта «Море музыки» и «Простые вещи». Одежду из эксклюзивной коллекции, среди которой футболки и худи, можно будет купить на ярмарке «АРТ МОСКВА» в период ее проведения и на сайте (https://moremusic.moskvarium.ru/merch), а также после окончания ярмарки – в пространстве «Море Музыки». Часть денежных средств с каждой покупки направляется в Благотворительный фонд «Простые вещи».

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