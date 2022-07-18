Каждая организация подбирает коды деятельности и фиксирует в уставных документах, налоговых декларациях, отчетах. Ответы на распространенные вопросы об ОКВЭД помогут эффективнее применять этот обязательный атрибут любого предприятия.

Виды деятельности должны соответствовать записанным в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. При изменении сферы бизнеса нужно исправить официальные документы. Быстрая смена ОКВЭД в ООО под ключ — востребованная услуга. Специалисты с опытом и знанием последней редакции классификатора выполнят задачу без ошибок.

Количество

Сколько кодов ОКВЭД можно выбрать при открытии ИП или ООО? Нет правил, которые ограничивают число типов работ. На бланке заявления указывают основной и любое количество дополнительных вариантов. Основной обозначает сферу, от которой планируют получать наибольшую часть выручки. Второстепенными становятся виды бизнеса, которые организация будет применять реже или собирается использовать в будущем.

Длина

Предприниматели и компании заполняют заявления утвержденной формы. Юрлица — № Р11001, физлица — № Р21001. При госрегистрации нужно выбрать комбинацию от 4 знаков, отражающую класс, подкласс, группу. Если известна подгруппа, воспользуйтесь более длинным шифром.

Основной код ОКВЭД

Первый набор чисел связан с главным видом деятельности, дополнительные — с сопутствующими направлениями. Для подбора сочетаний применяют логику. Автодилер может продавать машины и предоставлять техобслуживание. Объединять производство муки с юридическими услугами не запрещено, но это портит имидж фирмы. Выгоднее открыть несколько ООО или ИП с понятными комбинациями типов бизнеса.

Расширение списка

В любое время можно добавлять, менять выбранные коды. При появлении новых направлений работы надо заполнить заявление для ФНС установленного образца. Подать бумагу можно: лично, дистанционно в электронном формате, через МФЦ или доверенное лицо.

Два способа для юрлиц — внесение изменений в ЕГРЮЛ или в Устав и ЕГРЮЛ. Во втором случае ФНС должна получить обновленную редакцию Устава. Если сфера занятий фирмы перестала соответствовать указанной при регистрации, коды можно:

сменить полностью;

заместить частично;

добавить к старому списку;

поменять местами основной и дополняющий.

В электронных версиях классификатора размещают формы поиска по ключевым словам. Подходящие результаты надо внимательно изучить, подтвердить верность выбора.

Справочник объединяет все направления: строительство, здравоохранение, IT, госуправление. Разрешено добавлять коды из разных разделов, групп. Статистика популярных сочетаний поможет сделать правильный выбор. Перечень ОКВЭД постепенно расширяется, в последней редакции их 2500.

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