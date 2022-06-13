В День России прямая линия эфира «Открывая новые возможности» объединила студии в Москве, Донецке, Луганске и площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму, куда Сергей Кириенко прибыл, чтобы принять участие в открытии нового образовательного сезона арт-кластера «Таврида».

Во время телемоста Сергей Кириенко рассказал молодежи Луганской и Донецкой Народных Республик о широком спектре возможностей, которые существуют в России для молодых людей разных направлений. По словам заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, молодежь Донбасса получит те же возможности, что и российская. «Всего 120 миллионов рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперед, подавайте свои проекты. Каждый может получить до 1,5 миллионов рублей через открытый конкурс, отстояв свою идею, доказав работоспособность, полезность того, что вы делаете», – рассказал он, отметив, что это гранты на реализацию мечты.

Сергей Кириенко объявил, что 500 человек из ДНР и ЛНР примут участие в фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа Крыму, для них уже зарезервировано соответствующее количество мест.

Также заместитель Руководителя Администрации Президента РФ представил молодежи Донбасса проекты Росмолодежи, платформы «Россия – страна возможностей», сервиса взаимопомощи «Добро.Взаимно» и российского общества «Знание». «Президент России не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства – создать условия, чтобы каждый как можно раньше мог найти свой талант. И вот это пространство возможностей, реализуемых и президентской платформой «Россия — страна возможностей», и Росмолодежью, и обществом «Знание», и огромное количество проектов, о которых вам сегодня будут рассказывать — они все для вас. И главное, что происходит сейчас, что все эти проекты без исключения становятся доступны для школьников, студентов и молодых людей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — сказал Кириенко.

В прямом эфире телемоста участвовали Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Позже Сергей Кириенко встретился с молодыми творцами Донбасса, которые приехали на первый в новом сезоне «Тавриды» образовательный заезд «Кириллица». Заезд, посвященный Году культурного наследия народов России, объединил арт-школы народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна. Участниками арт-школ стали 29 творцов из из Луганской и Донецкой Народных Республик. Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ пообщался с ребятами и предложим им активно участвовать в проектах арт-кластера: подавать заявки на гранты, представлять свои проекты, создавать арт-объекты и делиться творчеством, встречать единомышленников и вступать в профессиональные команды.

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