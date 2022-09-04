Прямые трансляции – Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра»

В понедельник, 5 сентября, открывает свою программу Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который впервые пройдет в онлайн-формате. Этот необычный форум продлится пять дней, и за всё время поклонникам театра будут представлены 9 спектаклей, созданных русскоязычными коллективами из Венгрии, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и Швейцарии. Каждый день зрители из любой точки планеты смогут виртуально посетить до двух показов «Мира русского театра», причем сделать это совершенно бесплатно и в любое удобное для них время. В фестивале примут участие не только «взрослые спектакли», но и постановки для детей, в которых играют юные начинающие актеры, поэтому у зрителей есть возможность устроить у себя дома настоящие семейные просмотры. Впечатлениями от домашних театральных вечеров можно будет поделиться в соцсетях журнала «Театрал», который и является организатором форума.

Ниже мы публикуем плееры трансляций, в которых вы сможете посмотреть спектакли фестиваля:

5 сентября, понедельник –

«Дом Бернарды Альбы». Театр «Synthese», Швейцария

6 сентября, вторник –

«DOGS». «ТЮЗ Шауля Тиктинера», Израиль

«Доктор Чехов». «Русский театр-студия», Венгрия

7 сентября, среда –

«У войны не женское лицо». «Товарищество актёров», Израиль

«Трусохвостик». «Апрелик», Франция

8 сентября, четверг –

«Ведьма». «Центр интернационального театра», Италия

«Царевна-лягушка». «Русский молодёжный театр», Канада

9 сентября, пятница –

«Капля мёда». «Театр русской классики», США

«Хрупкие истории». «Балаганчик», Италия

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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