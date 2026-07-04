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Мир кино

Психодрама экранов: постер фильма «Блог» представили для «Горький fest»

By: editor

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Социальные сети пестрят лозунгами об успехе, но что, если сам проповедник «секретов процветания» давно потерял берега? Именно эту болезненную точку бьёт новая российская психодрама «Блог» — и её концепт-постер, только что представленный к юбилейному X фестивалю «Горький fest», обещает не просто кино, а честный разговор о трещинах в самых близких связях.

В центре сюжета — Федя, бизнес-психолог, который в сети учит других управлять жизнью, а сам не справляется с собственной. После громкого скандала он вместе с дочерью-подростком Соней, балансирующей на грани колонии, уезжает в провинциальную школу. Одно лето, подаренное судьбой, должно стать для них последним шансом услышать друг друга за шумом лайков и чужих ожиданий. Режиссёр Григорий Сазанов называет эту историю «исповедью о смелости быть уязвимым» — и его слова звучат как диагноз эпохе, где каждый прячется за аватаром.

Производством занимались Emma, 12Кадр, ГПМ КИТ и PREMIER при поддержке Министерства культуры РФ. В сети «Блог» появится позже, в 2026 году, но первыми его увидят именно нижегородцы — те, кто готов встретиться с правдой о том, что настоящая жизнь начинается не с идеального поста, а с умения слушать.

На премьеру в Нижнем Новгороде приедет сам постановщик, а также актеры: Денис Прытков, Александра Бабаскина, Дарья Мельникова, Андрей Федорцов и Игорь Гордин.

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