Психодрама экранов: постер фильма «Блог» представили для «Горький fest»

Социальные сети пестрят лозунгами об успехе, но что, если сам проповедник «секретов процветания» давно потерял берега? Именно эту болезненную точку бьёт новая российская психодрама «Блог» — и её концепт-постер, только что представленный к юбилейному X фестивалю «Горький fest», обещает не просто кино, а честный разговор о трещинах в самых близких связях.

В центре сюжета — Федя, бизнес-психолог, который в сети учит других управлять жизнью, а сам не справляется с собственной. После громкого скандала он вместе с дочерью-подростком Соней, балансирующей на грани колонии, уезжает в провинциальную школу. Одно лето, подаренное судьбой, должно стать для них последним шансом услышать друг друга за шумом лайков и чужих ожиданий. Режиссёр Григорий Сазанов называет эту историю «исповедью о смелости быть уязвимым» — и его слова звучат как диагноз эпохе, где каждый прячется за аватаром.

Производством занимались Emma, 12Кадр, ГПМ КИТ и PREMIER при поддержке Министерства культуры РФ. В сети «Блог» появится позже, в 2026 году, но первыми его увидят именно нижегородцы — те, кто готов встретиться с правдой о том, что настоящая жизнь начинается не с идеального поста, а с умения слушать.

На премьеру в Нижнем Новгороде приедет сам постановщик, а также актеры: Денис Прытков, Александра Бабаскина, Дарья Мельникова, Андрей Федорцов и Игорь Гордин.