Психологическая драма «Край надломленной Луны» выходит в прокат

2 ноября кинокомпания Пионер выпустит в российский прокат картину «Край надломленной Луны» — тонкую психологическую драму, дебют режиссера Светланы Самошиной, получивший приз в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ 2023.

Сценарий «Края надломленной Луны» написала Наталия Мещанинова — соавтор фильмов «Аритмия» и «Снегирь» и режиссер картины «Один маленький ночной секрет».

По сюжету, четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мать много лет врала о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми — и сбегает из дома. Старшая сестра Сони отправляется на поиски и находит ее на старой даче: там три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами.

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