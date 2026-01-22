Психологический триллер «Нюрнберг» выходит на большом экране

Кинопрокатная компания World Pictures представит в кинотеатрах психологический триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Написанный и поставленный Джеймсом Вандербильтом, «Нюрнберг» – это остросюжетный триллер, разворачивающийся в тени преступлений, которые на протяжении десятилетий будут преследовать мировую историю. Картина предлагает зрителям глубокое погружение в напряженную интеллектуальную дуэль в исполнении оскароносных актеров. Фильм обещает стать незабываемым кинособытием, вызывающим сильные эмоции и заставляющим задуматься о природе человеческого сознания.

«Нюрнберг» впервые был представлен на Международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию. Зрители по всему миру также высоко оценили картину, ее балл на IMDB составляет 7.5 на основе более чем 20 тысяч оценок. Также «Нюрнберг» вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».

В фильме задействован выдающийся актерский состав. Главные роли сыграли: обладатель премии «Оскар» Рами Малек, который исполнил роль психиатра Геринга Дугласа Келли, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Рассел Кроу и номинант на премию «Оскар» Майкла Шэннона. Компанию им на экране составили: номинант на премию «Оскар» Ричард Э. Грант и восходящая звезда Лео Вудолла, который говорит по-немецки в роли переводчика Говарда Триста.

В основе фильма – книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем. Книга получила широкое признание читателей, показав, что не только факты, но и конфликт внутри самого Келли, где его рациональный анализ вступил в конфликт с тем, что он обнаружил в людях, которых изучал. Эти идеи дали фильму эмоциональную и интеллектуальную глубину, которая отличает его от стандартной исторической реконструкции.

«Они оба хотели получить что-то друг от друга», – делится в одном из интервью Вандербилт. «Келли, по сути, получает в свое распоряжение самого высокопоставленного из ныне живущих нацистов и думает: это возможность проанализировать природу зла. Геринг же, с другой стороны, ищет свой последний шанс на мировой арене».

Рассел Кроу, возглавляя звездный актерский состав, предстает в роли Геринга, для которой специально выучил немецкий язык. Как рассказывает Джеймс Вандербилт изданию Variety, ни Рассел Кроу, ни Лео Вудолл, исполнивший роль переводчика, не владели немецким до начала съемок. «Лео был утвержден на роль, не зная языка, но оба актера проделали невероятную работу», – отмечает режиссер. По словам Вандербильта, Кроу глубоко погрузился в изучение личности Геринга, стремясь передать его харизму и создать персонажа, способного очаровывать, несмотря на отвращение к его убеждениям. Рами Малек высоко оценил самоотдачу коллег, подчеркнув напряженность совместных сцен в замкнутом пространстве: «В схватке лицом к лицу с Расселом в такой обстановке невозможно сдерживаться. Были моменты, когда мы, находясь в сантиметрах друг от друга, кричали, уничтожали друг друга, и все же находили в себе что-то человечное. Играть с ним в паре было великолепно».

Для оскароносного Рами Малека, известного по «Богемской рапсодии», участие в «Нюрнберге» предоставило очередную возможность исследовать важную страницу истории. «Это одна из тех историй, о которых, если бы мы всё сделали правильно, мы могли бы оглянуться назад и сказать: мы не просто сняли фильм, мы рассказали историю, которую нужно было рассказать, тонко и неожиданно», – говорит актер.

Майкл Шеннон, который привносит свою узнаваемую энергию в образ Роберта Джексона, отметил, что работа над этим персонажем позволила ему изучать историю таким образом, как раньше он никогда не делал, будучи учеником школы. «Я был ужасным учеником, но одно из преимуществ актерской работы заключается в том, что ты на самом деле узнаешь гораздо больше об истории и мире, чем сидя в каком-то дурацком классе. Погрузиться в эту историю и прожить ее – это огромный дар».