ПСКОВ: Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…»

I Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» собрал в своей конкурсной афише более четырех десятков новейших мультипликационных фильмов (короткометражных и полнометражных лент, а также сериалов), основанных на классических и современных литературных произведениях. В программе смотра – ретроспективные показы мастеров отечественной анимации, творческие встречи с кинематографистами и литераторами, тематические мастер-классы.

Оценивать фильмы конкурсного показа будет профессиональное жюри:

Писатель Марина Москвина;

Художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская;

Актриса Яна Есипович;

Режиссер, сценарист, художник Светлана Филиппова.

Председатель жюри — ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин.

Фестивальная программа рассчитана на зрителей разных возрастов. Не только детей, но и взрослых, для которых авторская анимация, к сожалению, лишенная телевизионного и кинопроката, остается явлением высокого искусства.

Смотр будет интересен профессионалам: он объединит литераторов и мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, предоставит площадку для знакомства, взаимодействий, создания совместных проектов.

Когда? 17 — 20 ноября 2022 года.

Где? Пушкинские Горы, Псковская область.

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