«Пушкин и Чижик» и «Пушкин и соседи»: инновационные книги с мультимедийным форматом

В свет вышли две новые книги из коллекционной серии «Пушкин и Михайловское. Мультвселенная»: «Пушкин и Чижик» и «Пушкин и соседи». Автором произведений выступает известный российский сценарист и режиссер Екатерина Гаврюшкина. В основе книг лежит популярный анимационный сериал «Пушкин и… Михайловское».

Оригинальность книжной серии заключается в инновационном формате, который гармонично объединил сразу четыре жанра в одном издании: увлекательные авторские рассказы из жизни великого поэта в селе Михайловском, кадры их мультфильма и яркие иллюстрации художника Игоря Шаймарданова, а также комиксы, создающие динамичную визуальную составляющую. Кроме того, каждая книга содержит QR-код, позволяющий читателям мгновенно перейти на соответствующую серию мультфильма расширяя восприятие истории за счет анимационного контента и делая чтение более интерактивным и захватывающим. Всё это в целом составляет особую привлекательность для читателей всех возрастов.

Истории, описанные Екатериной Гаврюшкиной в формате волшебного приключения, позволяют погрузиться в биографию и творчество великого поэта. Помимо Александра Сергеевича в книгах появляются и другие исторические персонажи, а также милые и пушистые герои — Кот, Пес и Мышка, которые точно понравятся детям. А родное для Пушкина Михайловское становится волшебным местом, где происходят настоящие чудеса и невероятные приключения.

Автор книги призналась, что идея создания книжной серии пришла совершенно неожиданно. «После завершения работы над мультсериалом у нас появилось ощущение, что проект можно и нужно сделать более завершённым, глубоким, объёмным, — рассказывает Екатерина Гаврюшкина. — Так возникло понимание, что книги — необходимое продолжение, органическая часть новорожденной вселенной под названием “Пушкин и… Михайловское”. Спасибо большое издательству «Эксмо», которое поддержало нашу идею».

Самое главное отличие книги от сериала заключается в том, что — Пушкин, наконец-то, заговорил. Ведь персонажи «Пушкин и… Михайловское» не говорят на экране, всё действо проходит в сопровождении чудесной авторской музыки композитора Вячеслава Круглика, а стихи поэта декламирует народный артист России Сергей Безруков. «В наших книгах Александр Сергеевич получает голос — живой, человеческий, с мыслями, чувствами, сомнениями, — объясняет Екатерина Гаврюшкина. — Читатель может не просто наблюдать за ним, а услышать, что он мог бы сказать в тот или иной момент. И не только он — даже такая маленькая героиня, как Мышка, обретает внутренний мир и право на собственные размышления».

И в мультсериале, и в книгах Екатерине Гаврюшкиной было важно показать Пушкина не бронзовым гением, а живым человеком: с эмоциями, сомнениями, внутренним ростом. И на страницах, и на экране он искренний, любопытный, с ярким чувством юмора и самоиронией, чуткий и внимательный к близким. «Мне хотелось, чтобы читатели увидели не только внешнюю сторону жизни поэта, не только насладились его творчеством, но и почувствовали силу его натуры — как поддержку для себя, — уточняет Екатерина Гаврюшкина. — Пушкин ведь вдохновляет не только стихами, но и самим фактом своей честности перед собой и своей эпохой. Наш Пушкин — настоящий. Он может быть сильным и ранимым, весёлым и глубоко переживающим, и в этом он становится особенно близким».

Автор считает, что книга удачно раскрывает то, что осталось за кадром мультфильма: «Она даёт уникальную возможность заглянуть в душу героя, исследовать его глубже, чем это позволяет мультфильм или кино. В процессе создания мультфильма во многих сериях оставалась нераскрытая часть — смыслы, символика, мистика, которые сложно или вовсе невозможно было визуализировать. Приходилось надеяться на вовлечённость зрителя, на его желание додумать, почувствовать глубже. Но это скорее особенность взрослого восприятия, а наша аудитория — в основном дети. И вот тут книга становится мостиком: она не только даёт возможность расширить границы фантазии, но и оставляет ту самую свободу — представить Пушкина таким, каким его видит читатель».

«Пушкин и Чижик» и «Пушкин и соседи» — вторая и третья книги коллекции «Пушкин и… Михайловское», выпущенные издательством «Эксмо». Первая — «Пушкин и Русалка» вышла в свет в феврале 2025 года. Ожидается выход еще 11 книг из этой серии.

Книжная коллекция «Пушкин и… Михайловское» — часть Мультвселенной, в которую помимо книг и одноименного сериала входит еще и полнометражный анимационный фильм для всей семьи «Ай да Пушкин!», который идет сейчас в российских кинотеатрах и его можно посмотреть в том числе по Пушкинской карте. В картине удивительным образом переплетаются литературные произведения, созданные во время ссылки, и яркие биографические факты из жизни поэта в ссылке в Михайловском. Также завершается работа над мультсериалом «Пушкин и… Кавказ» (26 серий), выход которого запланирован летом 2025 года.

Екатерина Гаврюшкина, автор коллекционной книжной серии «Пушкин и… Михайловское», российский сценарист и режиссер: «Я бы очень хотела, чтобы каждый читатель, независимо от возраста, нашёл в этой истории что-то очень личное, услышал голос поэта внутри себя».