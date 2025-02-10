В 2024 году исполнилось 225 лет со дня рождения Пушкина, имя которого давно стало символом русского языка и русской культуры. Выставочный проект «Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века» приурочен к этой знаменательной дате. В состав выставки вошли портреты Пушкина, виды пушкинских мест, а также иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к произведениям поэта, выполненные художниками разных школ и направлений прошлого столетия.

Иконография Пушкина, представленная на экспозиции, создавалась художниками на основе изучения прижизненных натурных портретов и автопортретов поэта, его творчества и биографии. Уже к началу XX века ни «романтический» Пушкин О.А. Кипренского, ни «домашний» В.И. Тропинина, не отвечали представлениям читателей о поэте. После Октября 1917 года художники поставили своей целью создать образ Пушкина, созвучный новой эпохе. Портреты Пушкина, экспонируемые на выставке, отличаются друг от друга не только манерой письма, но и мироощущением их авторов. На портрете Ю.Л. Оболенской, датированном 1925 годом, «лицо поэта с развевающимися волосами», озаренное «мировым пожаром», дано «на фоне космических вихрей и силуэта вздыбленного коня, сбросившего «Медного всадника». Спустя несколько лет Н.П. Ульянов изобразил Пушкина в кабинете за письменным столом. На лице поэта – выражение творческого увлечения, удовлетворения, усталости и надежды на будущее. На портрете, написанном К.С. Петровым-Водкиным в 1937–1938 годах, Пушкин предстает отрешенным от жизни и разочарованным в ней. Трагизм жизни поэта художник видел в одиночестве Пушкина –– «человека, переросшего свое время». Иной образ поэта был создан в 1960 году В.И. Шухаевым. Это живой, изящный, артистичный Пушкин. Лицо его красиво и значительно, поза спокойна. Оригинален замысел художника: на белом листе бумаги Шухаев сангиной нарисовал лицо и кисти рук поэта, а контуры фигуры наметил лишь одной линией, то явной, то сходящей на нет. В момент творчества изобразил поэта А.В. Ванециан. Эмоционально выразительный образ Пушкина-всадника на фоне осеннего болдинского пейзажа создал А.А. Пластов – черная размытая дорога, гнедой тяжеловес-конь, серое нависшее небо…

Места, связанные с именем поэта – Болдино, Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь – не раз привлекали художников. На выставке представлены работы А.А. Осмеркина «Михайловское. Два озера» и «Пушкинские горы в грозу», созданные художником в 1928 году во время командировки в Псковскую губернию по заданию Общества московских художников. Так же в залах экспозиции можно видеть тематический цикл Т.П. Родимовой, посвященный Пушкину и включающий в себя такие картины, как «Дорога в Михайловское», «Вид Тригорского», «Вид Святогорского монастыря с восточной стороны», «Тригорское и городище Воронич». Писал памятные места, связанные с жизнью и творчеством Пушкина, Б.В. Щербаков.

Главным образом это были Михайловское и Пушкинские Горы. Впервые художник приехал в Михайловское в 1934 году, чтобы поклониться могиле поэта, а тридцать лет спустя вернулся вновь, чтобы чувства, навеянные пушкинскими строками, отобразить в своих полотнах. На выставке представлены два пейзажа Щербакова: «Вечер на Черном Ганнибаловом пруду (село Михайловское)» и «Здесь Пушкин погребен».

К роману в стихах «Евгений Онегин», повестям «Станционный смотритель», «Выстрел», «Метель», трагедии «Борис Годунов» и другим пушкинским произведениям обращались многие художники, чьи имена вошли в золотой фонд русской иллюстрации. На выставке представлены работы П.Л. Бунина, А.В. Ванециана, Е.А. Кибрика, Е. И. Куманькова, Т. А. Мавриной, В. А. Милашевского, Е. П. Самокиш-Судковской, а также эскизы костюмов и декораций, выполненные В.Я. Левенталем, В.Ф. Рындиным, П.П. Соколовым-Скаля. Каждому из этих художников были свойственны острота и зоркость наблюдений, умение увидеть в литературных героях живых людей во всей их психологической сложности. Вместе с тем они несут на себе печать своего времени, так как каждая эпоха находила в гении Пушкина то новое и животрепещущее, что было ей созвучно. В наши дни собрание музея, насчитывающее более 160 000 единиц хранения, продолжает пополняться. Выставка «Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века» раскрывает перед посетителями часть музейных фондов, знакомит их с экспонатами, которые собирают, изучают и бережно хранят сотрудники московского музея А.С. Пушкина.