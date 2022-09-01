«Путь и есть итог» — выставка Sacred Theory в Leveldva

Sacred Theory — четвертая выставка в рамках ArtSeason by Leveldva, объединяющая творчество фотохудожницы Виктории Цветковой, ольфакторной художницы Анны Кабировой, куратора Марии Седошенко и музыкальных резидентов площадки Leveldva.

3 сентября в 18:30 пространство превратится в место, где посетители смогут погрузиться в тайну сакрального знания, которое скрыто в глубине каждого человека. Этот путь к мистической природе, духовному познанию, который раскрывается через образ церемониальных балийских танцев в фотографиях и ольфакторных скульптурах. Проект состоит из серии фотографий, видео-арта и минималистичных деревянных скульптур.

Они становятся ритуальными тотемами будущего, связывая воедино религиозные восточные традиции, хинду и индуизма, и современное искусство. В объективе Виктории Цветковой в образе богини танцует Даша Малыгина, давая новый взгляд на легенду о танце Шивы.

Художница Виктория Цветкова живет и творит на острове Бали, его называют «домом Богов и Демонов». Практически в каждом балийском доме есть темпл, храм, в котором каждый день люди делают подношения богам в виде благовоний и цветов, находясь в беспрерывном внутреннем контакте с нематериальным миром острова. Вся выставка становится опытом зрителя, где через видео, фотографии и запахи зритель переносится в Азию, оставаясь физически в осенней Москве, подобно наложениям пространств в фотографиях Вики. Анна Кабирова «озвучила» созданное метафорическое пространство с помощью ароматов, в которых переплетается запах сандала, пало санто, церемониальных масел, ладана, собранных по всему Выставка продолжает ArtSeason by Leveldva «Путь и есть итог», который осмысляет глобально опыт человека в пространстве хаоса сегодняшнего дня. Центральным остается вопрос: «Кто я?» во всем, что происходит во внешнем мире. Посетить арт-сезон можно в часы работы Leveldva. Предварительная бронь по желанию.

Выставка продлится до 24 сентября.

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