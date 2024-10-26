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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Путешествие через время и архитектуру

editor
By editor
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московская-идентичность

Проект «Московская идентичность: Р. И. Клейн» продолжает раскрывать уникальное наследие одного из самых влиятельных московских архитекторов. В рамках программы, посвященной столетию со дня смерти Романа Ивановича Клейна, организаторы приглашают погрузиться в атмосферу прошлого через удивительное культурное путешествие — аудио-променад, соединяющий историю с современностью.

Проект, реализованный московской компанией «Про-Арт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, позволяет москвичам и гостям столицы увидеть город через призму творческого гения Клейна, чьи работы буквально сформировали облик Москвы конца XIX — начала XX века. Особенностью мероприятия стала синергия экспозиции на Страстном бульваре, цикла лекций, проходящих в Чеховском культурном центре и уникальной аудио-прогулки.

Мероприятия в рамках проекта призваны показать роль Клейна в формировании облика Москвы. Фотовыставка, посвященная работам архитектора, дополнена циклом лекций, созданных ведущими искусствоведами и историками архитектуры. Это не только выставка чертежей и фотографий его зданий, но и уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлых лет. Данный проект — результат научно-исследовательской деятельности и архивных изысканий нескольких десятков специалистов. Ключевым элементом программы является аудио-променад «Как Роман Клейн Москву построил», который предоставляет шанс буквально пройтись по улицам старой Москвы, воссоздавая облик города глазами Клейна.

«Аудио-променад по Москве, созданный в рамках проекта, — это удивительная возможность не просто изучить работы Клейна, но и почувствовать время, в котором они создавались. Это особое культурное путешествие, которое соединяет архитектуру, драматургию и историческую реконструкцию. Материалами для него стали архивные исследования и работа кураторов по изучению литературных источников. Каждое здание — это отдельная уникальная история, озвученная знакомыми голосами профессиональных артистов, которая будет драматургически обыграна в рамках прогулки», — рассказывает Мария Гальперина, арт-директор проекта, основатель и идеолог компании «Яркие Люди», партнера проекта.

Аудио-прогулка, доступная через приложение izi.travel, стартовала 30 сентября и уже успела завоевать интерес любителей архитектуры. Благодаря мастерскому сочетанию архитектурных объектов и театрализованного повествования, променад переносит участников в атмосферу конца XIX — начала XX века. Профессиональная озвучка, выполненная известными актерами Ольгой Ворониной и Анатолием Ноксом, усиливает эффект погружения.

Проект продолжит развиваться, открывая новые форматы для изучения наследия Клейна и других выдающихся архитекторов Москвы. Это не просто экскурсия по памятникам архитектуры, а живое взаимодействие с прошлым, которое через технологии и искусство становится доступным каждому. С помощью новых технологий прошлое становится доступным для каждого, а архитектурные произведения Клейна обретают новое звучание в контексте истории города.

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