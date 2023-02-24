«Путешествие на Байкал»: история одного путешествия

2 марта в 19:30 в гостях у Библиотеки № 10 будут путешественники и блогеры — Алла и Владимир Кот. Они расскажут о своей поездке на Байкал и поделятся лайфхаками бюджетных путешествий, которые помогли им изменить жизнь на пенсии.

– Я составляю план путешествия, а Вова его дорабатывает. Машину мы берём на прокат, за рулём всегда Вова. Он фотографирует. Чемоданов у нас нет — путешествуем исключительно с рюкзачками, – говорит Алла Кот.

– В принципе, я всегда занимался нелюбимым делом. Лет пять назад перевернул эту страницу, вышел на пенсию и решил приступить к новой жизни, – делится своей историей Владимир.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.