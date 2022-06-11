Путешествовать с Ozon Travel по всему миру? Легко!..

Сегодня мы расскажем вам о том, как упростить себе жизнь в путешествиях по всему миру с Ozon Travel.

Ни для кого не является секретом, что туристические поездки по всему миру невероятно усложнились за последние несколько лет. Эпидемия по COVID, политические события – всё это и многое другое внесло свои коррективы в свободное посещение других стран.

Но, тем не менее, путешествия возможны и здесь мы расскажем в какие страны можно посетить и как упростить себе жизнь в отелях по миру с Озон Тревел в обыкновенной туристической поездке.

Турция

Анкара – древний город с монументальной архитектурой, до начала 20 века считавшийся провинцией, но с обретением почетного статуса переживший второй расцвет. Тем не менее, большинство туристов по-прежнему выбирают Стамбул – город-легенду, разделенный Босфором на европейскую и азиатскую половины, каждая из которых — сосредоточение достопримечательностей: соборов, мечетей, дворцов, окруженных шумными рынками и колоритными жилыми кварталами.

Стамбул ночью

Молодые люди и бизнесмены предпочитают Измир, который играет сразу несколько ролей в турецком спектакле: это и популярный курорт, и современный деловой центр, и культурная сокровищница с десятками музеев.

В Адане — крупнейшая в стране мечеть Сабанджи, в Эрзуруме — величественная крепость 5 века. Бурса — это бывшая оттоманская столица, влекущая поклонников пляжного отдыха летом, горнолыжного — зимой, а экскурсионного — круглый год.

Во всех городах Турции есть что посмотреть, где отдохнуть, и отличная возможность сделать множество фотографий на фоне исторических зданий, улиц, крепостей, уникальной храмовой архитектуры. Приобрести сувениры и вернуться с багажом отличных впечатлений на ближайшие несколько лет.

Египет

Египет до официального закрытия лидировал в российском списке самых посещаемых зарубежных курортов наравне с Турцией.

И это неудивительно: местоположение экзотической страны на другом континенте с уникальным жарким климатом и египетскими пирамидами за сравнительно небольшую цену привлекало множество туристов.

С осени 2021 года полетели прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, также можно долететь из Москвы в Каир.

Пик популярности в сфере развлечений приходится на следующие направления:

песчаный берег и курорты Красного моря;

комфортабельные отели Синайского полуострова;

высококлассный отдых в отелях на берегу с выходом к Средиземному морю.

Что посмотреть?

Пирамиды и сфинкс – самой массивной является пирамида Хеопса в Гизе, высота которой составляет 137 метров.

Каир

Каир – столица Египта, огромный город, множество древних памятников, знакомство с которыми следует начать с цитадели Салладина, откуда можно увидеть весь город. Далее – мечеть Мухаммеда Али и мечеть Султана Калауна с кружевными минаретами. Акведук, здание старейшего арабского университета Аль-Азар. Отдельный день стоит выделить для посещения самого большого на Востоке базара — Хан эль-Халили.

Луксор – древний город-музей под открытым небом. Несколько тысячелетий назад на этом месте шумели Фивы. О них напоминают экспонаты из коллекции Луксорского музея и удивительные архитектурные сооружения: Луксорский храм и двухкилометровая Аллея сфинксов; Карнакский храм, в окрестностях которого расположен «Город мертвых» — колоссы Мемнона, храм Хатшепсут.

Александрия – в городе сохранилось довольно много памятников греческой культуры, в том числе мавзолей Александра Македонского. Крепость Кайт-Бей, выстроенная на развалинах одного из 7 чудес света, Фаросского маяка и другие..

Есть в Египте и природные достопримечательности – в пустыне Сахара можно наткнуться на живописные оазисы. Один из них, Бахария возникла в месте, где бьют горячие источники.

Этот оазис называют еще долиной мумий: в местном некрополе обнаружили мумии, возраст которых достигает 1800 лет. А оазис Харга стал популярным благодаря найденным там руинам храма Амона и Мута, некрополю Эль-Багават, храму Ибиса, и артезианскому источнику «Бани Афродиты».

Отели для отдыха

Конечно, даже бывалому путешественнику нужен отдых. И путешествуя по городам или странам лучше заранее бронировать себе номер в гостинице или отели, т.к. можно обнаружить, особенно в туристический сезон, что в отелях мест нет. А останавливаться в незнакомой стране у непроверенных арендодателей — это всегда риск и возможность подвергнуться ограблению.

В наши дни, когда ряд зарубежных сервисов стал отказывать гражданам Росиии в аренде гостиниц, есть смысл воспользоваться услугами отечественного сервиса https://www.ozon.ru/travel/hotels/ – бронирование отелей от всем известного интернет-ресурса Ozon.

Так, например, в Стамбуле, стоимость двухместного номера обойдется от 49 до 395 тыс. на две недели, а вполне приемлемые цены в отелях middle-класса на тот же срок составят 55-80 тыс. рублей для двух человек.

Если мы посмотрим гостиницы в Египте, то там мы увидим, что стоимость номера для двух взрослых на 2 недели в первой половине июля будет составлять от 40 — 170 тыс. рублей. Все завсисит от условий проживания, классса гостиницы и потребностей отдыхающих.

В то же время, пользоваться отечественным ресурсом безопаснее, в отличии от аналогичных ресурсов других стран. Почему? Потому что отечественные сервисы находятся в зоне юридической отвественности РФ, а зарубежные — нет.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.