Пять доков ФПРК выходят в Китае

Пять документальных фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), выходят на iQIYI – одной из самых крупных онлайн-платформ Китая.

Картины являются победителями Конкурса игровых короткометражных фильмов разных лет (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»). Они отражают жизнь нашей страны в разных ее частях, подчеркивая культурное, географическое, этническое многообразие и богатство исторического наследия народов, проживающих на ее территории.

Китайская аудитория в ближайшие месяцы увидит следующие фильмы:

«Кольца межсезонья. Байкал», режиссёр Владимир Марин

Картина повествует о круглосуточной работе учёных, изучающих Байкал. В темное время суток лёд в лагере светится неземными цветами, так как под водой работают роботы. Цель исследования – разгадка возникновения гигантских ледовых колец, которые уже не один десяток лет вызывают неподдельный интерес учёных со всего мира.

«Фельдшер в отпуске», режиссер Татьяна Ложникова

Главная героиня – сельский фельдшер из Омской области с непрерывным сорокалетним стажем. Её планы взять двухнедельный отпуск пугают местных жителей. Что она выберет? Как сбалансировать жизнь? В какой её части женщина обретает себя?

«Водяная», режиссер Вилюра Исяндавлетова

Еще одна история про сельскую жительницу, отдающую себя работе. Главная героиня – почтальон из башкирской глубинки. Она развозит почту по деревням, некоторые из них не отмечены на карте, не имеют дорог и добраться до которых можно лишь по реке. Летом – на моторной лодке, зимой – на снегоходе «Буран»: почта местным жителям приходит вовремя.

«Дельные люди. Арктика», режиссер Елена Васюкова, Никита Чисников

Героев альманаха «Дельные люди. Арктика» объединяет неукротимое желание созидать, менять к лучшему и жизнь, и стиль, и городскую среду в городах и поселках Кольского Заполярья. Четыре новеллы посвящены портретам современных героев: «Женские уроки владения бензопилой», «Мореходы», «Дом, который построил Блэк» и «Счастливые на всю голову».

«Перейти Байкал», режиссер Анастасия Емельянова

Главный герой – потомственный виндсерфер, который готовится перейти Байкал в одной из самых широких его частей. В основу фильма вошла история спортсмена и его семьи, вызов стихии, опасный переход по самому глубокому озеру мира, а также история легендарной станции для виндсерферов. Картина также затрагивает проблемы, связанные с сохранением экологии и природы Байкала.