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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПять лет на высоте: экотропа на ВДНХ празднует День рождения

Пять лет на высоте: экотропа на ВДНХ празднует День рождения

editor
By editor
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экотропа на вднх

Пять лет назад, 5 сентября, на ВДНХ открылась экотропа. Необычный прогулочный маршрут проходит на уровне крон деревьев в зоне Ландшафтного парка Выставки «Природа дикая». Он пользуется большой популярностью — за пять лет его посетили более 4,5 миллиона человек.

Экотропа расположена в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», в Дубовой роще ВДНХ — уникальном широколиственном лесе, который сохранился так близко от центра Москвы. Это часть коренной Останкинской дубравы, которая в XVIII–XIX веках относилась к владениям Шереметевых. При этом и в XVI веке местный ландшафт представлял собой территорию с густым лесом. Преимущественно это были дубравы и березовые рощи.

Сегодня в Дубовой роще на площади 10 гектаров растут дубы черешчатые, а также лиственница, сосна, орех маньчжурский и другие ценные породы деревьев. Средний возраст дубов — 150 лет, но встречаются и 200-летние и экземпляры. Дубрава имеет статус объекта культурного наследия федерального значения как произведение садово-паркового искусства.

Конструкции экотропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с ограждениями, изогнутые по траектории движения. Ее длина составляет 500 метров, а высота в отдельных местах достигает 6,5 метра. Маршрут по тропе на уровне крон вековых деревьев обустроен таким образом, чтобы взаимодействие с природой было максимально деликатным, а рекреационная нагрузка — минимальной.

Дышать свежим воздухом, любоваться могучими дубами, разглядывать в листве сов и белок здесь можно круглосуточно, не боясь заблудиться или упасть. Для безопасности экотропа огорожена надежными перилами. В темное время суток включается подсветка. На всем экомаршруте есть информационные таблички с описанием окружающей флоры и фауны.

Семьям с детьми после прогулки по экотропе стоит побывать на детской площадке лесного типа, которая оборудована неподалеку. Также гости ВДНХ до наступления холодов могут пройтись по еще одному необычному пешеходному маршруту — «Лента Мебиуса». Он появился на территории ВДНХ в июне 2023 года.

Неподалеку от воздушной тропы располагается и каскад Каменских прудов, где можно отдохнуть у воды. Кроме того, в пешей доступности от экотропы расположены Ботанический сад и парк «Останкино», где провести погожий осенний день не менее приятно.

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