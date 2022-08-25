Пять причин посетить экофестиваль Green City на ВДНХ

25 августа на Главной аллее у фонтана «Каменный цветок» откроется летний фестиваль цветов и экопродуктов Green City. ВДНХ предлагает подборку из самых интересных активностей каждого дня, на которые стоит обратить внимание.

Увидеть выставку георгинов

25 августа на фестивале Green City можно будет увидеть разные сорта георгинов и узнать советы по выращиванию растений от экспертов-агрономов Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина. О том, как обустроить красивый и полезный сад на своем балконе, расскажут специалисты «Городской фермы» ВДНХ. В зоне мастер-классов гостей научат мастерить флористические открытки, а также бутоньерки и украшения из полимерной глины.

Научиться делать сыр и декорировать мороженое

26 августа всех желающих приглашают попробовать фермерские продукты от лучших хозяйств России, научиться делать сыр фета в домашних условиях, узнать секреты приготовления тульского пряника и поучаствовать в мастер-классах по украшению блюд. Юных посетителей фестиваля ждут мастер-классы по флористической аппликации, изготовлению игрушки из сена, а также вкусный мастер-класс по декорированию мороженого.

Узнать о трендах во флористике

27 августа гости увидят творческий процесс создания композиций из цветов от профессионального флориста Натальи Новак, узнают о новых трендах и необычных решениях в составлении букетов, а также примут участии в презентации лучших сортов гортензий. В зоне мастер-классов они смастерят сувениры из природных материалов, создадут собственный мини-букет и научатся хитростям праздничной упаковки подарков от компании HERBARIUM.

Присоединиться к экодвижению

28 августа на фестивале можно будет научиться экологичному подходу к жизни в городе и правильной сортировке мусора, поучаствовать в экоквизах, интерактивных играх и квестах с призами, узнать о возможностях эковолонтерства. Также гости увидят арт-объекты, созданные методом Upcycling, сделают флористический декор одежды и пенал из экоматериала, а также вместе с художниками создадут картины из пластиковых крышек.

Попробовать оригинальные блюда

Все дни на фестивале будет работать фудкорт, где можно будет попробовать оригинальную еду и напитки. Среди них пикантная индийская кухня, веганские бургеры, фермерские лакомства и горячая выпечка. Партнер фестиваля — компания «Баскин Роббинс» — предложит линейку натурального мороженого, в которую входит и фирменное ВДНХ.

Фестиваль цветов и экопродуктов Green City будет открыт с 25 по 28 августа с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное, без регистрации.

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