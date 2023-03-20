Пятый канал будет транслировать вручение X Премии АПКиТ

24 марта состоится X национальная кинематографическая Премия АПКиТ. Прямую онлайн-трансляцию торжественной церемонии вручения X Премии АПКиТ будет вести генеральный информационный партнер мероприятия Пятый канал. Трансляция пройдет на сайте телеканала и в его официальных группах в социальных сетях.

В пятницу продюсеры АПКиТ, актеры деятели искусств, всего более 500 гостей, соберутся в Центре международной торговли. Руководители кинокомпаний назовут лучшие сериалы и фильмы 2021 и 2022 года и вручат главный символ события – статуэтки Премии АПКиТ. Они изготавливаются вручную из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Каждая награда весит около двух килограммов. В 2023 году для церемонии всего подготовлено 22 статуэтки. Из них 17 получат победители основных номинаций, остальные пять - обладатели специальных Призов жюри.

Стилистика торжества и его ведущие пока держатся в секрете.

Для проведения онлайн-трансляции Ассоциация продюсеров третий раз подряд отдает предпочтение Пятому каналу, как надежному информационному партнеру и одной из лучших технологических площадок в стране. Восьмая церемония вручения Премии, которая впервые прошла в онлайн-формате в 2020 году, получила несколько наград в том числе и международного уровня. Трансляция награждена призом Международного событийного фестиваля BEA World–2020 в категории DIGITAL\HYBRIDMEETING, CONVENTION & INCENTIVE. Также церемония награждения стала обладателем первого места престижного конкурса «МедиаБренд» в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR» и серебряных наград в номинациях «Лучшее оформление интернет-проекта» и «Лучший ивент».

Онлайн-трансляция 2021 года получила награду международного конкурса BEA World-2021 в номинации THE NEW PHYSICAL EVENT, а также стала победителем конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР» в номинации «Лучшее деловое событие: проведение премии», а также лауреатом престижного конкурса «МедиаБренд» в номинациях «Лучший брендинг (TV & digital)». Презентация Церемонии получила награду в номинации «Лучший ивент».

Трансляцию X церемонии награждения Премии АПКиТ смотрите на сайте Пятого канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники:

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