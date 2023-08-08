Пятый канал начал съемки нового сериала «Закон тайги»

Пятый канал начал работу над оригинальным детективным проектом «Закон тайги». Главную роль исполнит актер Александр Дьяченко.

Главный герой детектива – бывший полковник военной контрразведки Николай Устюжанин. Прирожденный оперативник, мастер рукопашного боя и стрельбы. Следует своим принципам, но может быстро подстроиться под текущую ситуацию, действовать спонтанно. При этом не задумывается о последствиях лично для себя, если цель будет достигнута.

После провала операции и гибели агента Устюжанина отстраняют от службы до конца расследования. Полковник уверен, что в рядах отдела есть предатель. Чтобы его выманить, оперативник устраивает ловлю на живца. Николай уезжает в глухую деревню и ждет появления «крота», который, по расчетам Устюжанина, непременно решит его убрать.

Контрразведчик приезжает к своему бывшему сослуживцу – главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. А заодно, как это принято в отдаленных поселениях, исполняет обязанности лесника, егеря, инспектора рыбнадзора в одном лице. Ему придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.

Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли.

Приезд привлекательного военного не останется незамеченным местными жительницами. Доктор Шишкина всегда готова прийти на помощь ближнему, даже за рамками служебных обязанностей. Капитан юстиции Лидия Видинская ради достижения своей цели может перешагнуть через кого угодно. Когда-то с Шишкиной они были подругами, но потом Лидия попыталась отбить у приятельницы жениха, на этом дружба закончилась.

Заметный персонаж – местная бизнесвумен Марина Коновалова. Жесткая и импульсивная, всегда идет напролом, не особо заботясь о последствиях. Вместе с тем она одинока и мечтает о семейном счастье.

Съемки детектива пройдут в Ленинградской области. В проект войдет 32 серии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.