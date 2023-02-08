Пятый канал представил новое оформление эфирного пространства

Пятый канал запустил новые ID и показал телезрителям свою киновселенную. Главными героями айдентики стали персонажи популярных сериалов из детективной линейки собственного производства, а также ведущие информационных выпусков «Известия» и «Известия. Главное».

В основу концепции новой айдентики была положена идея подиумного показа и обложек глянцевых журналов. В роликах подиум и сценический свет были интегрированы в единый телевизионный кадр и сохранены все законы и тренды фэшн - индустрии. Перед дизайнерами и режиссерской группой стояла задача – показать лица канала. В фокусе внимания - ключевые персонажи сериалов собственного производства Пятого и его информационных программ.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала:

- Новая айдентика удачно подчеркивает направленность Пятого канала и усиливает эмоциональную составляющую бренда. В нашем эфире преобладает детективный жанр, Пятый в целом позиционируется как канал увлекательных детективов – интересных и захватывающих историй. Сейчас детектив – это модно, красиво, а потому новая айдентика звучит в унисон. Мы демонстрируем детективный фэшн, а наши персонажи – представители детективной моды и модели одновременно. Через демонстрацию персонажей сериалов мы показываем зрителю, что гордимся нашими героями и нашими проектами, которые создаем. Вместе с этим в ребрендинге сохранена преемственность цвета и формы логотипа, его узнаваемость для аудитории. Появление героев на экране из темноты подчеркивает характер детективного жанра и флер некой тайны. В каждом сериале присутствует интрига, загадка, но истина всегда выйдет на свет. Все герои наших детективов борются со злом. Их главная миссия – защищать людей, а наша – показать зрителям, что добро всегда побеждает.

В роликах были использованы ближний и дальний планы. Именно на дальних планах персонажи сериалов и телеведущие идут по подиуму. Таким образом создается атмосфера показов самых известных дизайнерских домов. Ближний план – это своеобразная фотосессия, в кадрах которой представлены ведущие персонажи детективной линейки Пятого: «Свои», «Великолепная Пятерка», «Стражи Отчизны», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Филин», «Наш спецназ», «Витязи», «След» и других сериалов.

Кирилл Тепляков, начальник службы эфирного промо Пятого канала:

- Мы проанализировали обложки многих ведущих журналов из различных отраслей. Хочу отметить, что фэшн – съемка – это не про наносную красоту, это попытка заглянуть во внутренний мир, показать весь спектр эмоций и сущность человека, его характер. Порой мимика и жесты могут сказать больше каких-либо фраз. Есть известное выражение про театр: сцена – это увеличительное стекло, которое показывает всю ложь, если она есть. У нас же телевизионный экран – еще больший увеличитель. Через него наши персонажи и ведут безмолвный разговор по душам со зрителем, с глазу на глаз, раскрывая свои качества собеседнику и демонстрируя аудитории привлекательность детективного жанра.

Работа над созданием новой айдентики велась несколько месяцев. На этапе пре-продакшена команда Пятого сформировала творческую концепцию и разработала трехмерную модель будущей съемки. Оператор-постановщик Дмитрий Трифонов заранее создал макет предстоящей съемки, продумал свет, размещение декораций и расстановку актеров. Трехмерные модели позволили заранее увидеть, что будет в кадре, что заметно сократило временные затраты на съемочный процесс. Изготовлена светящаяся декорация в форме логотипа Пятого канала.

В съемках было задействовано около 40 актеров сериалов Пятого и более 30 специалистов различных цехов: режиссеры, продюсеры, административная и техническая служба и другие. Использованы технические площадки и павильоны как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

На этапе пост-продакшена также была проведена цветокоррекция и применена компьютерная графика

Новые ID телеканала созданы в современном минималистическом стиле. Все вместе они создают детективную киновселенную Пятого, синтезируя в себе героев различных сериалов в одной декорации и едином цвете. Сам телеканал выступает связующим звеном между киновселенной и зрителем, объединяя их в одну большую семью с общими интересами, ценностями и любовью к детективам.

Увидеть любимых героев в обновленном эфирном пространстве зрители Пятого канала могут уже сейчас.

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